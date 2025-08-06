CSP Bahia promove palestra inédita sobre o novo Marco Legal dos Seguros

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) realizará, no dia 4 de setembro, às 18h30, um evento especial que promete movimentar o mercado no Estado: a palestra sobre os impactos da Lei nº 15.040/2024, conhecida como novo Marco Legal dos Seguros. O encontro acontecerá no Salvador Shopping Business – Torre América, em Salvador (BA).

O destaque da programação é a participação do renomado jurista Pablo Stolze, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Direito Civil pela PUC-SP, membro da Academia Brasileira de Direito Civil e autor de diversas obras jurídicas de referência. Stolze também integrou a Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil no Senado Federal.

Segundo o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, o evento será uma oportunidade estratégica para compreender os principais impactos jurídicos da norma e refletir sobre as transformações em curso com um dos maiores especialistas em Direito Civil do País.

Mota ressalta que a iniciativa marca um momento importante na agenda da entidade e do mercado regional. “Vamos abordar um tema que está na ordem do dia do setor e exige análise criteriosa. Trazer um jurista do porte do professor Pablo Stolze para conduzir essa palestra é uma conquista do CSP Bahia e de todos os profissionais que atuam com seguros. Será um momento de aprendizado, reflexão e qualificação técnica, essencial para enfrentarmos os novos desafios trazidos pelo Marco Legal”, avalia.

O evento é voltado às beneméritas, corretores de seguros, advogados, executivos do mercado, entidades do setor e estudantes, e reforça o papel do CSP Bahia como agente de difusão do conhecimento e de fortalecimento da cultura do seguro na região.

As inscrições serão gratuitas e as vagas, limitadas. Em breve, mais informações no Instagram do CSP Bahia (@cspbahia).

Foto: Antonio Daniel Mota, presidente do CSP Bahia