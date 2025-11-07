Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Crianças da Associação beneficente da Allianz protagonizam espetáculo inspirado na caixinha mágica de Pandora

Mostra de ballet reuniu 400 pessoas no Teatro Flávio Império, em São Paulo, unindo arte, emoção e aprendizado em uma jornada sobre sentimentos e escolhas – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros (ABA) levou ao Teatro Flávio Império, em São Paulo, o espetáculo “A Caixinha Mágica de Pandora”. Apresentada pelas crianças do Núcleo Infantil da instituição, com idades entre 4 e 6 anos, a montagem foi inspirada na história de Pandora, personagem da mitologia grega que, ao abrir uma caixa misteriosa, liberta doenças, dores e tristezas, mas também descobre a força da esperança. Mais de 20 profissionais da ABA participaram da produção e do apoio técnico do espetáculo, que reuniu 400 pessoas entre frequentadores da Associação e espectadores em duas sessões com lotação máxima.

Adaptada ao universo infantil, a mostra abordou temas como curiosidade, responsabilidade e emoções, unindo arte e aprendizado de maneira lúdica e sensível. “O mito de Pandora foi o ponto de partida para desenvolver valores importantes nas crianças. A curiosidade é essencial para aprender, mas também ensina que toda escolha traz consequências. Trabalhamos as emoções que surgem com o erro, como o medo e a culpa, mostrando que errar faz parte do crescimento. E, acima de tudo, falamos sobre esperança, a luz que nos inspira a seguir adiante com resiliência e otimismo”, explica Rose Oliveira, diretora da ABA.

Durante o processo de construção da mostra, as crianças participaram de rodas de conversa sobre os valores presentes na história e como cada um deles ajuda a transformar o mito em uma vivência de autoconhecimento e empatia. Os familiares dos pequenos envolvidos na apresentação também tiveram um papel ativo no processo ao acompanhar os ensaios e, assim, compreender como o ballet contribui para o desenvolvimento de disciplina, foco, expressão emocional, trabalho em grupo e apreciação cultural.

“Nosso espetáculo de ballet vai além da apresentação. É o resultado de um caminho de descobertas, sensações e aprendizados. Cada gesto pode ser visto como uma forma de expressão e crescimento. As crianças exploraram sentimentos, histórias e valores como a esperança, a amizade e a superação. A arte nos une e dançar é aprender a sentir o mundo de um jeito mais bonito”, finaliza Rose.

Sobre a Allianz Seguros
No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Espetáculo “A Caixinha Mágica de Pandora”, apresentado pelas crianças do Núcleo Infantil da ABA. Crédito: divulgação

Publicidade: AXA no Brasil
Publicidade: Bradesco Seguros
Publicidade: Analysis
Publicidade: Grupo Exalt

Compartilhe

Assine nossa newsletter