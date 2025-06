Corretores do Sul participam de encontros da Allianz voltados às oportunidades em seguros corporativos

Eventos reforçam o compromisso da companhia com o mercado local e destacam o potencial da região para diversas carteiras – A Allianz Seguros realizou, nos dias 20 e 21 de maio, o “Roadshow Corporativo – Regional Sul”, em Curitiba e Porto Alegre, respectivamente, voltados ao desenvolvimento e à capacitação dos corretores da região. A iniciativa tem como foco o fortalecimento de três pilares estratégicos: aprofundar o relacionamento com corretores especializados em linhas corporativas, expandir a atuação em empresas com alto potencial de crescimento e buscar meios para acelerar a resposta técnica e comercial.

O Sul é uma região prioritária para a seguradora, com uma demanda sólida. Esse cenário impulsionou um crescimento de 13% na carteira de seguros corporativos em 2024 na comparação com o ano anterior, desempenho que evidencia tanto o potencial do mercado local quanto os acertos da atuação direcionada. “Entre os destaques estiveram as carteiras de Agro e Transporte, que mantêm trajetória de expansão neste ano”, afirmou Cleide Camilotto, diretora Comercial Regional Sul da Allianz Seguros.

Na esteira das oportunidades identificadas, Cleide destaca que “a região reúne setores com forte vocação econômica, como agronegócio, transporte, indústria, energia e infraestrutura, o que abre espaço relevante para a atuação da Allianz”. Segundo ela, há uma demanda crescente por seguros mais estruturados, com suporte técnico especializado, especialmente em linhas como Riscos Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Engenharia. “Esse cenário tem impulsionado uma atuação mais consultiva, acompanhando o movimento de maior profissionalização na gestão de riscos entre médias e grandes empresas da região. O nosso foco é ampliar a presença nesses segmentos com uma abordagem técnica, proximidade com os corretores e agilidade na entrega de soluções”, complementa.

Durante os encontros, a Allianz compartilhou perspectivas sobre o desenvolvimento do mercado local e ouviu as principais demandas dos parceiros, reconhecendo o papel estratégico desses profissionais no avanço das linhas corporativas. “Estamos cada vez mais próximos dos mercados prioritários da região Sul, promovendo visitas consultivas e eventos técnicos que reforçam o nosso papel como parceiro de negócios de referência no segmento de riscos empresariais”, afirma a executiva. Os corretores, reforça ela, são peça central nessa jornada. “Eles são nosso principal canal de distribuição e aliados fundamentais para promovermos uma atuação cada vez mais eficiente. Investimos continuamente em capacitação técnica e comercial para que eles estejam preparados para oferecer soluções sob medida, alinhadas às demandas específicas de cada cliente e setor.”

