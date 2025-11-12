COP 30: Allianz lidera painéis sobre sustentabilidade e riscos climáticos na Casa do Seguro, em Belém

Na primeira semana da Conferência da ONU, a companhia reúne especialistas nacionais e internacionais para debates voltados ao planejamento urbano e ao novo paradigma do seguro diante das mudanças climáticas – A Allianz Seguros é uma das empoderadoras da Casa do Seguro, espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em Belém, com o objetivo de posicionar o setor como agente na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos. Na primeira semana de COP 30, que reúne líderes globais, cientistas e ativistas ambientais, a Allianz levará ao espaço especialistas nacionais e internacionais para discutir o papel do mercado de seguros nas mudanças do clima e na construção de um mundo mais resiliente.

A companhia promoverá dois painéis na manhã de quarta-feira (12), que contarão com a moderação de Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros. “Em meio aos impactos das mudanças climáticas, que estão cada vez mais frequentes e severas no mundo inteiro, a busca por soluções concretas não é apenas importante, mas urgente. A Casa do Seguro representa um marco para o mercado segurador, que é parte ativa no avanço das discussões sobre o tema e no fornecimento de soluções para os desafios climáticos”, diz o executivo.

Com o tema “Cidades Resilientes: planejamento urbano para um clima imprevisível”, o primeiro painel contará com a participação da keynote speaker Lena Fuldauer, head de Resiliência e Desenvolvimento de Negócios na Allianz Risk Consulting; e de Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros. Juntos, eles receberão como convidado David White, diretor de Advocacy e Comunicação da Coalizão para Infraestrutura Resiliente a Desastres (CDRI), e que atua na intersecção entre resiliência climática, geopolítica e diplomacia.

No segundo painel, a keynote speaker Gabrielle Durisch, CSO (Chief Sustainability Officer) da Allianz Commercial; e Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil, irão abordar as “Mudanças climáticas e o novo paradigma do seguro”. Para esse debate, a companhia convidará Butch Bacani, head de Seguros do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI).

“É uma honra para a Allianz fazer parte dessa iniciativa e ter a oportunidade de promover diálogos com especialistas que podem inspirar na construção de um futuro mais resiliente. O engajamento coletivo é essencial. Por isso, convido a todos que estarão na COP 30 a visitarem a Casa do Seguro e se juntarem a nós”, finaliza Eduard.

Serviço

As palestras também podem ser acompanhadas presencialmente ou de forma online:

Casa do Seguro

Tv. Alferes Costa, 2828 – Pedreira – Belém/PA

Inscrição aqui: https://casadoseguro.org.br/

https://casadoseguro.org.br/ – link do YouTube da CNseg

Foto: Gabrielle Durisch, Chief Sustainability Officer da Allianz Commercial.

Crédito: divulgação