Confraternização do CVG-RJ em clima alegre e de união

A presidente Sonia Marra agradeceu a diretoria, conselheiros e equipe de colaboradores interna e externa e expressou a sua alegria “em celebrar estas parcerias com paz e harmonia – O almoço foi realizado no tradicional Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio, nesta sexta-feira, 28 de novembro. Uma ocasião de boas conversas, descontração e confraternização entre os participantes.

A líder do CVG-RJ distribuiu um, brinde para festejar “a união e expressar gratidão pela parceria e confiança ao longo deste ano”, conforme registrou no cartão de Boas Festas que acompanhava o “mimo” natalino: “Desejo que o próximo ano traga novas oportunidades, prosperidade e muitas realizações”.

Novo modelo – Além da cerimônia do Oscar e da Feijoada, eventos de grande vulto, realizados pelo CVG-RJ, desde a posse da nova gestão, em julho deste ano, o CVG-RJ já realizou mais de 20 eventos de capacitação profissional, treinamento, apresentação de novos produtos das seguradoras e palestras. Houve também uma grande participação da liderança da entidade em grandes eventos, tais como o CQCS Insurtech & Inovação – 2025 e o Women Global Leaders, programação internacional, realizada em São Paulo pelo Sou Segura.

“A nossa expectativa, e vamos nos empenhar para isso, é que no próximo ano possamos realizar uma programação intensa e diversificada para que os nossos associados possam adquirir um conhecimento plural ajustado à nova realidade do mercado, que passa por uma grande transformação. Agradecemos e, mais uma vez, contamos com o apoio e colaboração das nossas beneméritas e dos nossos patrocinadores para que o CVG-RJ possa entregar para os associados uma agenda de conhecimento renovada para que desenvolvam as suas atividades com talento, abrindo novas oportunidades de negócios no segmento de Vida, que experimenta um crescimento significativo nos últimos anos”, pontua a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.