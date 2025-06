Conexão Sancor fortalece presença da companhia em Maringá e aproxima corretores da matriz

No último dia 5, Maringá (PR) recebeu o Conexão Sancor, evento que reforça a proximidade e valorização de parceiros comerciais.

Para Vanessa Früehauf, Gerente Comercial da Sancor, a iniciativa tem um significado especial por acontecer na cidade-sede da companhia no Brasil.

“A realização simboliza nosso compromisso em fortalecer a presença e o relacionamento com os corretores locais. Para a companhia, é uma oportunidade de consolidar nossa marca, principalmente porque a matriz da Sancor Seguros fica em Maringá. Nossos parceiros podem ter contato direto com as áreas comercial e técnica”, destaca Vanessa.

A programação do encontro focou nos objetivos estratégicos da seguradora para o segundo semestre. Entre os principais temas, Vanessa aponta a inovação, a divulgação de novos produtos voltados a riscos técnicos, vendas nos canais digitais B2B2C e expansão de mercado como prioridades que guiaram os debates e apresentações.

“Os corretores demonstraram grande interesse e engajamento, destacando a oportunidade de troca de experiências, atualização de conhecimento e relacionamento com nossa Diretoria”, comenta.

A edição maringaense teve ainda ações exclusivas ao público local. Um dos destaques foi o benefício oferecido aos segurados do ramo automóvel: higienização do ar-condicionado, cristalização do para-brisa e polimento de farol, de forma totalmente gratuita durante o mês de junho. Além disso, a Maxpar, prestadora parceira da seguradora, promoveu sorteios de vouchers de R$ 1.000,00 entre os corretores presentes.