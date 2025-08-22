Conec 2025: inscrições para visitantes seguem em fase final

As inscrições para a categoria “Visitante” do Conec 2025 estão em fase final. A categoria garante acesso às palestras, à feira de negócios Exposeg, às trilhas simultâneas com sorteios promovidos por parceiros e à premiação do Passaporte do Bem. O Conec é o maior congresso de corretores de seguros da América Latina, realizado pelo Sincor-SP.

Na ação solidária Passaporte do Bem, realizada com empresas do setor, os participantes devem visitar todos os estandes parceiros para completar o circuito. Quem concluir as etapas concorrerá a um prêmio de R$ 10.000, com a divulgação do resultado marcado para o dia 27 de setembro, às 17h, antes da palestra de encerramento.

O valor da inscrição na categoria Visitante é de R$ 498 para corretores de seguros associados ao Sincor e colaborador chave de empresa associada, com possibilidade de parcelamento em até quatro vezes. Para não associados, o investimento é de R$ 4.000, também em quatro parcelas. As inscrições estão abertas no site oficial do congresso.

O tema do Conec 2025 é “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”. O evento acontece de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Fonte: Sincor-SP