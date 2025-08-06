Começa hoje o projeto Corretor na Real, promovido pelo Sincor-MG

A emblemática cidade de Diamantina será palco, a partir desta quarta-feira (6), do Corretor na Real, iniciativa do Sincor-MG que integra o Projeto Cidades Protegidas e tem como propósito fortalecer a presença dos corretores de seguros como agentes de transformação social nos municípios mineiros, servindo como modelo para todo o país.

Serão três dias de experiência única pelas ruas e locais turísticos, recheados de conteúdos exclusivos, formato inovador de interação, de entretenimento e muito networking. A ação representa um passo importante na conscientização sobre a cultura do seguro em Minas Gerais, ao promover uma conexão direta entre o setor e os desafios reais enfrentados pelas comunidades.

A agenda intensa e diversificada reunirá corretores de seguros, seguradoras, prestadoras de serviço, entidades e executivos de peso, representantes da Igreja, da sociedade civil organizada e do poder público, além de estudantes, pequenos empreendedores e moradores da cidade.

“O Corretor na Real é mais do que um evento: é um movimento histórico! Estamos levando informação, proteção e oportunidades para as cidades do interior, com o corretor de seguros atuando como elo entre a população e as soluções que o mercado oferece. A expectativa é a maior possível”, afirma Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG.

A programação também vai contemplar oficinas educativas e atendimento à população, atividades voltadas à juventude, à educação financeira e à conscientização sobre os benefícios sociais do seguro.

Confira abaixo os links com a programação completa, tudo sobre o Corretor na Real e a nova edição do jornal Sincor-MG News, que destaca os preparativos e os bastidores do evento em Diamantina.

Programação Corretor na Real



Sincor-MG News

https://drive.google.com/file/d/147PSDt14QGhtbK4qIW11POCQ5fnJblGx/view

Saiba mais sobre o Corretor na Real em:

www.corretornareal.com.br

Foto: Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG