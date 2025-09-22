Com mais de 600 participantes, 5ª Maratona da Inovação em Seguros debate o futuro do setor e o diálogo entre gerações

Evento promovido pelo JRS reuniu grandes líderes do mercado para discutir o futuro do seguro em um mundo multigeracional

A 5ª edição da Maratona da Inovação em Seguros reuniu mais de 600 pessoas no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre (RS), na quarta-feira (17), consolidando-se como um dos principais encontros de conteúdo, relacionamento e estratégia do mercado segurador na Região Sul. Promovido pelo JRS, o evento teve como tema central “Mundo Multigeracional: Qual o novo sentido do seguro?”, e proporcionou um dia intenso de trocas entre executivos, especialistas, corretores, lideranças e entidades.

A abertura foi conduzida por Júlia Senna Carvalho, CEO do JRS, que convidou o público a refletir sobre os desafios e oportunidades que surgem da convivência entre diferentes gerações.

“É justamente o choque de gerações que pode gerar conflitos — mas também a faísca da transformação. Compreender esses perfis é essencial para inovar e manter o setor conectado com as pessoas”, destacou.

A primeira palestra do dia foi conduzida por César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros, que trouxe uma fala provocadora sobre foco, lucidez e compromisso com o Brasil. Na sequência, o estrategista Walter Longo, com apoio da Sabemi, falou sobre protagonismo em um mundo cada vez mais individualizado e orientado por dados.

“O desafio das empresas é entender em que momento cada pessoa está. Hoje, mais do que idade ou renda, é preciso compreender estilo de vida e sensibilidade ao tempo“, afirmou Longo.

Em seguida, o painel Seguros 2030, mediado por Júlia Senna, reuniu executivos como Rodrigo Pecoraro (Sabemi), Daniel Mello (HDI), João Levandowski (Azos) e Adailton Dias (Sompo), com reflexões sobre tecnologia, inclusão e personalização.

Com curadoria paralela, o Palco Rio Grande promoveu painéis sobre sucessão familiar, liderança transformadora e clientes 5.0, reunindo nomes como Guilherme Fedrizzi (Fedrizzi Corretora), Lucas Patzlaff (Patzlaff Seguros), Luiz Felipe Fortuna (Solaris), Alexandre Federman (Grupo Exalt), Fernando Zingano (Cabergs), entre outros.

Os debates reforçaram a importância de valorizar a história das empresas, integrar gerações e liderar com propósito.

“O futuro do seguro depende de líderes que saibam equilibrar estratégia e sensibilidade humana”, resumiu Ricardo Pansera (Pansera Corretora), em um dos encontros da trilha Liderança e Transformação.

Ao final do evento, a Sabemi foi coroada como empresa de seguros destaque em inovação, pelo voto popular. A ação mobilizou o público presente via Canal do JRS no WhatsApp.

Patrocinadores e estrutura de alto nível

A Maratona de 2025 contou com dois palcos simultâneos, que levaram o naming dos patrocinadores Diamante Icatu e Rio Grande, além do Espaço Café da CAPEMISA Seguradora, com cafés, snacks e delícias disponíveis durante todo o evento — um dos destaques de acolhimento da edição.

O evento foi possível graças ao apoio de grandes marcas do setor. Patrocinadores Diamante: Icatu, Rio Grande Seguros e CAPEMISA Seguradora. Patrocinadores Ouro: Atuária Brasil e Sabemi. Patrocinadores Prata: Azos, Aplicap, Grupo Bradesco Seguros, HDI, Yelum, Patzlaff Corretora de Seguros, PROAUTO e Tokio Marine. Apoio: Aconseg RS, Cabergs, ExperMed, Fedrizzi, Gente Seguradora, GBOEX, Solaris Corretora de Seguros, Sompo e Trinca.

Foto: Júlia Senna Carvalho, CEO do JRS