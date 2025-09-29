Com foco nos corretores, Sancor leva novas soluções ao Conec 2025

A Sancor Seguros vive um momento estratégico de crescimento no mercado brasileiro e aproveita o CONEC 2025, que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, para reforçar sua presença junto aos corretores. A companhia está em plena expansão territorial no estado paulistano, com novas contratações, montagem de equipe dedicada e ampliação de portfólio de produtos, consolidando sua posição como seguradora multiproduto e multicanal.

De acordo com Sandro Pinto de Moraes, Superintendente Comercial da Sancor nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, participar do congresso neste momento é fundamental para aproximar ainda mais a marca dos profissionais de corretagem. “Os corretores são nossa principal fonte de distribuição e temos muitas novidades para apresentar aqui no CONEC. Nosso estande está em um ponto estratégico, bem na entrada e saída da plenária, pronto para receber os visitantes”, destacou.

Entre os lançamentos que a companhia apresenta durante o evento estão o Venda Fácil, plataforma que oferece mais praticidade aos corretores com produtos como o Carta Verde e o Seguro Residencial, e o Ganha Mais, programa de incentivo voltado a premiar o desempenho dos parceiros. Além disso, a Sancor anuncia sua entrada no segmento de Seguro Garantia, ampliando ainda mais o leque de soluções à disposição do mercado.

Com essa estratégia, a companhia reafirma seu compromisso de apoiar os corretores em sua jornada de negócios, oferecendo ferramentas, incentivos e produtos diversificados para atender às demandas de clientes em diferentes regiões do Brasil.