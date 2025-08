Com foco em inovação, Grupo Bradesco Seguros realiza 2ª edição do programa DesBRAva e amplia rede de agentes transformadores da companhia

O Grupo Bradesco Seguros realizou, neste mês, a formatura da 2ª edição do programa DesBRAva, criado com o objetivo de fomentar uma cultura interna de inovação em diversas áreas da companhia. Com taxa inédita de 100% de retenção, a turma formou 45 novos participantes, ampliando a rede de funcionários capacitados para atuar como agentes de mudança.

Com encontros semanais, os participantes vivenciaram experiências como workshops, webinars, rodas de conversa e workshops de desenvolvimento prático de projetos de inovação. O curso, focado no desenvolvimento de competências essenciais para o contexto atual dos negócios, abordou temas como intraempreendedorismo, estratégia, ambidestria organizacional, aplicação prática de inteligência artificial e relacionamento com ecossistemas externos, buscando em ampliar o olhar voltado para a soluções inovadoras.

“O DesBRAva é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento e a mobilização de talentos internos, contribuindo de forma concreta para a evolução da companhia diante dos desafios de um mercado em constante transformação. Com esta segunda edição, fortalecemos ainda mais nossa rede de profissionais preparados para impulsionar soluções com impacto estratégico”, afirma José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

A celebração, realizada no Inovabra Habitat, ecossistema de inovação do Grupo Bradesco, reuniu formandos e suas lideranças em um momento de reconhecimento e valorização da trajetória percorrida. Durante a cerimônia, o projeto de maior destaque — avaliado por uma banca especializada — recebeu um troféu de reconhecimento, e os funcionários mais engajados nas atividades da trilha de conhecimento foram homenageados com acesso a um curso da trilha de Alta Liderança, promovido pela consultoria internacional AMCHAM.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.