Com a proximidade da COP 30, Allianz anuncia mais dois especialistas internacionais na Casa do Seguro

A menos de um mês para a COP 30, a Allianz Seguros anuncia a participação de mais dois especialistas internacionais em seus painéis na Casa do Seguro: David White, diretor de Advocacy e Comunicação da Coalizão para Infraestrutura Resiliente a Desastres (CDRI) e Butch Bacani, head de Seguros do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI).

Como uma das empoderadoras do espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a companhia promoverá dois painéis na manhã do dia 12 de novembro. O primeiro deles terá como tema central “Cidades Resilientes: planejamento urbano para um clima imprevisível”. David White se juntará à keynote speaker Lena Fuldauer, líder global de Soluções de Sustentabilidade e Resiliência da Allianz Commercial, e Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros. A moderação estará a cargo de Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros.

David White, que atua na intersecção entre resiliência climática, geopolítica, diplomacia e advocacy, diz que “construir cidades resilientes exige a união de insights locais e colaboração global. Seja melhorando serviços essenciais ou fortalecendo sistemas de infraestrutura, o objetivo é garantir que as comunidades possam se adaptar e prosperar diante dos crescentes riscos climáticos. Na CDRI, vemos cada parceria como uma oportunidade de transformar a resiliência em um compromisso compartilhado e viável”.

Antes de ingressar na CDRI, White foi head regional da iniciativa Commonwealth Human Rights e trabalhou também na empresa StreetGames UK como diretor de campanhas nacionais, liderando um projeto de arrecadação para combate à fome infantil.

Já Butch Bacani vai integrar o segundo painel “Mudanças climáticas e o novo paradigma do seguro”, que terá como keynote speaker Gabrielle Durisch, CSO da Allianz Commercial, e Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros e Managing Director da Allianz Commercial Brasil, como speaker local. Eduard Folch também fará a moderação.

Há 19 anos na UNEP-FI, Bacani lidera os Princípios da ONU para Seguros Sustentáveis (PSI, na sigla em inglês) e é conselheiro do Fórum da ONU destinado à transição net-zero do mercado segurador (FIT, na sigla em inglês). Esteve presente nas COPs 28 e 29 e em diversos eventos globais voltados ao Meio Ambiente.

Casa do Seguro

Idealizado pela CNseg, a Casa do Seguro tem o objetivo de posicionar o setor como agente fundamental na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos. A ação acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro e será realizada durante a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climática. “Os desafios climáticos exigem colaboração e ação conjunta. Ao promover discussões na Casa do Seguro, durante a COP 30, queremos fortalecer parcerias e compartilhar conhecimento que ajudem a construir um futuro mais resiliente. Para a Allianz, estar presente neste diálogo global é reafirmar nosso propósito de proteger o que realmente importa: as pessoas, os negócios e o meio ambiente”, finaliza Eduard Folch.

