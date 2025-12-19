CNPPM participa de evento em Maceió sobre Proteção Patrimonial Mutualista com federações do segmento

A Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista (CNPPM), representada por seu presidente, Kleber Vitor, participou e apoiou institucionalmente o 1º Encontro Educacional das Federações Mutualistas do Nordeste. Realizado em Maceió – Alagoas, no Hotel Jatiúca & Resort, o evento foi uma iniciativa da Federação Mutualista de Alagoas (Femal), Federação das Associações e Cooperativas de Benefícios de Sergipe (Fascob), Federação Paraibana de Proteção Mutualista (Fepapm)

O evento reuniu lideranças do setor para debater assuntos como a Lei Complementar 213/2025, governança, compliance, sustentabilidade do modelo mutualista e segurança jurídica e contou com a participação de nomes de referência nacional.

De acordo com Kleber Vitor, o encontro foi voltado ao fortalecimento do setor mutualista no nordeste e à construção de diretrizes para o futuro da proteção veicular no Brasil. “Tive a oportunidade de conversar com importantes nomes do segmento e debater temas sobre a normativa da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), relações institucionais e novo mercado”.

Para a CNPPM, eventos como este reforçam a importância do segmento de proteção patrimonialista, por isso, o apoio institucional demonstra o interesse da entidade na discussão do processo regulatório em conjunto com as autarquias e as associações. “Estamos em constante diálogo com os principais atores do segmento para manter a sustentabilidade das associações, independentemente do seu tamanho”, conclui.

Sobre a CNPPM

A Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista (CNPPM) é a maior entidade representativa do sistema mutualista no Brasil, com atuação nacional junto a associações e administradoras de proteção patrimonial. Reunindo centenas de entidades e mais de dez federações filiadas, a confederação representa um ecossistema que protege milhões de famílias em todo o país.

Seu trabalho é pautado na defesa institucional, no diálogo com os poderes públicos e órgãos reguladores, e no desenvolvimento de políticas, projetos e capacitações que promovem eficiência, transparência e fortalecimento do setor. Com ética, união e compromisso, a CNPPM consolida-se como a voz e a força do mutualismo no Brasil, construindo um mercado sólido, equilibrado e sustentável.