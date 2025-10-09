Clube dos Seguradores da Bahia promove a Semana do Seguro em Salvador

O podcast Viva a Bahia vai reforçar a importância da Semana do Seguro, com uma transmissão programada para o dia 14 de outubro, às 17h. Com mediação do presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dorea, o bate-papo conta com a participação do presidente do SindSeg BA/Se/TO, Paulo Cesar Martins, do presidente do SindSeg N/NE, Antonio Emir Robeiro, com as participações especiais do presidente do Sincor-BA, Josimar Antunes, do superintendente da Excelsior Seguros, Nelson Uzeda, e do fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho.

A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei 9.804/2024 que institui no calendário oficial do município a Semana do Seguro, de 12 a 19 de outubro. O Projeto de Lei é de autoria do Vereador Alberto Braga (Republicanos) e a ação faz parte do calendário oficial de eventos da capital baiana.

A Semana do Seguro dissemina a cultura securitária e de gestão de risco, foca na proteção familiar e patrimonial, estimula a criação e a divulgação de políticas públicas que promovam maior confiabilidade e qualidade aos serviços de seguros prestados ao consumidor, valoriza os profissionais que trabalham na área e conscientiza a população geral sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção dos bens materiais e imateriais.

Podcast Viva a Bahia

Data: 14 de outubro

Horário: 17 horas

Convidado: Antônio Azevedo, vice-presidente de Auto/Frota da Alper Seguros.

Mediação: Fausto Dorea

Convidados:

Viva a Bahia, no canal do YouTube do Clube dos Seguradores da Bahia

Link de acesso: https://www.youtube.com/live/d8tbzYI77zI