Clube dos Seguradores da Bahia divulga as ações programadas para a Semana do Seguro em Salvador

O Clube dos Seguradores da Bahia promove novos eventos para o segundo semestre. No dia 14 de outubro, o presidente Fausto Dorea e o superitendente executivo da Excelsior Seguros, Nelson Uzeza, recebem Paulo Cesar Martins, presidente do Sindseg BA/SE/TO, e Antonio Emir Ribeiro, presidente do Sindseg NNE, no podcast Viva a Bahia, para falar sobre a importância da Semana do Seguro, em Salvador.

Já no dia 15 de outubro, acontece a entrega do Troféu Viva a Bahia, a partir das 19 horas, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Os resultados da votação popular, somados à avaliação de um júri técnico especializado, serão revelados em uma cerimônia de premiação. A Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor da MAPFRE, Karine Brandão, fará a palestra durante a abertura da cerimônia.

No dia 13 de novembro, o Clube dos Seguradores da Bahia, com o apoio do Sincor-BA, do CSP-Bahia, do Clube de Seguro de Feira de Santana, do Sindseg BA/SE/TO e da Aconseg-NNE, participam de uma sessão solene na Câmara dos Vereadores de Salvador, para fomentar a importância do seguro para a sociedade.

O presidente do Clube, Fausto Dorea, falou sobre o papel da Semana do Seguro e do impacto da iniciativa na região. “A Semana do Seguro de Salvador é um pilar para o fortalecimento do mercado de seguros na Bahia, impulsionando a inovação, a colaboração e a educação, além de contribuir para o crescimento econômico da região. Com certeza teremos uma série de debates, oficinas, palestras com o apoio do poder público, das secretarias envolvidas, e o nosso mercado vai ter mais visibilidade”.

Semana do Seguro com foco na conscientização da proteção familiar e patrimonial

A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei 9.804/2024 que institui no calendário oficial do município a Semana do Seguro, de 12 a 19 de outubro. O Projeto de Lei é de autoria do Vereador Alberto Braga (Republicanos) e a ação faz parte do no calendário oficial de eventos da capital baiana.

A Semana do Seguro dissemina a cultura securitária e de gestão de risco, foca na proteção familiar e patrimonial, estimula a criação e a divulgação de políticas públicas que promovam maior confiabilidade e qualidade aos serviços de seguros prestados ao consumidor, valoriza os profissionais que trabalham na área e conscientiza a população geral sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção dos bens materiais e imateriais.

Foto: Fausto Dorea, presidente do Clube