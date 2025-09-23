CCS-RJ recebe ASSIM Saúde para um treinamento especial

Na tarde de 17 de setembro, a ASSIM Saúde realizou um treinamento especial na sede do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), no Centro do Rio, reunindo profissionais do mercado para um momento de atualização. Estiveram presentes pela ASSIM a gerente comercial, Flávia Ferreira, os gestores comerciais, Ana Gonçalves e Jorge Costa, e o promotor captador, Fernando Corrêa.

Durante o encontro, a equipe apresentou de forma detalhada o portfólio de produtos, desde o plano ambulatorial até as opções mais completas, abrangendo as modalidades individuais, por adesão, PME e empresariais. Também foram destacados os diferenciais da rede credenciada e a abrangência das localidades de atendimento, pontos de grande relevância para a atuação dos corretores junto aos clientes.

Foco – Um dos principais focos da apresentação foi o Programa Special Life, que oferece acompanhamento em algumas especialidades como o Bebê ASSIM, voltado para gestantes, além de programas para tratamento de doenças crônicas como cardiopatias, diabetes e hipertensão, e ações voltadas para saúde mental, emagrecimento saudável entre outros.

Para a diretora administrativa do CCS-RJ, Dayse Magesti, a realização do treinamento reflete o compromisso do Clube como espaço de conexão, conhecimento e valorização do corretor, promovendo encontros que contribuem para o fortalecimento do setor. “Estamos sempre empenhados em oferecer ferramentas e informações que ajudem o corretor a atuar com mais segurança e eficiência”, concluiu.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para a direita: Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ; Ana Gonçalves, gestora comercial da ASSIM Saúde; Jorge Costa, gestor comercial da ASSIM Saúde; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ; Fernando Corrêa, promotor captador da ASSIM Saúde *Divulgação