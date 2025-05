CCS-RJ promove palestra sobre a Nova Lei de Seguros e seus impactos no mercado

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) realiza, no próximo dia 29 de maio, às 15h, em sua sede no Centro do Rio, um evento para discutir os impactos da Nova Lei de Seguros no mercado brasileiro. A iniciativa faz parte de uma agenda de debates que o Clube pretende manter a partir desse primeiro encontro, sobre temas importantes que influenciam o dia a dia dos profissionais do setor.

O palestrante convidado é o advogado Josemar Lauriano Pereira, especialista em Direito Securitário e advogado da Associação Nacional de Microsseguradoras (ANM). Pereira, tem ampla experiência jurídica em seguros e conhecimento técnico profundo da matéria, atuando há 23 anos no setor. Ele abordará os aspectos centrais da nova lei e os desafios regulatórios que devem surgir a partir de sua implementação.

O evento será apresentado por Tatiana Antoniazzi, profissional que trabalha há mais de 24 anos no mercado. Atualmente, a executiva é gestora das filiais do Rio de Janeiro e Espírito Santo da MBM Seguradora e Previdência, empresa patrocinadora da programação, e diretora do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro.

A presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, destaca a importância do tema para o momento atual do mercado. “A Nova Lei de Seguros causará mudanças significativas no setor. Não afetará apenas os corretores, mas todos os profissionais do mercado. Nosso papel como associação de representação profissional é proporcionar um espaço de aprendizado, conhecimento, debate e preparação para os novos cenários que se desenham”, afirma.

O evento é gratuito, aberto a todos os profissionais do mercado. Interessados em participar devem confirmar presença até o dia 26 de maio, através do WhatsApp (21) 98181-2912, com Marcele.

Serviço:

Evento: Nova Lei de Seguros e seus impactos no mercado

Data: 29/05/2025

Horário: 15 horas

Local: Local: Nova sede do CCS-RJ – Rua da Quitanda, 159, 11º andar, Centro – Rio de Janeiro

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/