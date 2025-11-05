Casa do Seguro: Grupo Bradesco Seguros abre os debates sobre impactos das mudanças climáticas no setor segurador no primeiro dia do evento

Companhia participa de painéis e discussões sobre o presente e o futuro do País na próxima segunda-feira, 10 – Empoderador da Casa do Seguro – espaço reconhecido como a “Embaixada do Seguro” na COP30 –, o Grupo Bradesco Seguros será a primeira Companhia do setor a discutir os impactos das mudanças climáticas no segmento e trazer provocações sobre como o mercado deve se preparar para atuar diante dos desafios impostos pelo clima.

No dia 10 de novembro, às 10h, sob o mote “Mudanças Climáticas e Saúde: Impactos e Oportunidades para o Setor de Seguros”, a médica e diretora da Bradesco Saúde, Thaís Jorge, e o diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello, debaterão os desafios atuais do setor e como as Companhias podem atuar no aculturamento sobre prevenção, cuidados e na oferta de novas coberturas que estejam aderentes aos potenciais impactos causados pelas mudanças climáticas. O painel contará, ainda com a presença do infectologista Celso Granato e do cientista do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU) Paulo Artaxo.

Às 11h, Ney Ferraz, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, e Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência, estarão no segundo painel “Soluções para o clima: iniciativas que impulsionam a adaptação e transição dos nossos segurados”, abordando como as soluções ofertadas pelo setor podem apoiar o processo de adaptação às mudanças climáticas. Também participa deste painel a coordenadora regional associada para América Latina e Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – iniciativa financeira (UNEP-FI), Paula Peirão, que discutirá a taxonomia de negócios sustentáveis e exemplos práticos de soluções já implementadas.

Ambos os painéis contarão com a moderação de Ivani Benazzi, Superintendente de Sustentabilidade do Grupo Segurador.

Já na parte da tarde, Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros, participará como keynote speaker, ao lado de Butch Bacani, head de Seguros do UNEP-FI, do painel “From Rio to Belém: Key milestones since the launch of the UN Principles for Sustainable Insurance during the 2012 Rio+20 Conference”, no qual abordará a evolução da Companhia e do setor ao longo dos últimos anos. E no painel “Building resilient communities in emerging economies”, também no dia 10 à tarde, Bernardo Castello participará do debate ao lado de Hassan El-Shabrawishi, CEO da AXA International Markets e membro do Comitê de Gestão do Grupo; Tomé Pedroso, executivo da Fidelidade Seguros; Sarah Ahmed, assessora do V20; e Juan Carlos Cortés, CEO do ProAgro e presidente da ALASA.

Compromisso com a Sustentabilidade

A Sustentabilidade está posicionada na base dos Direcionadores Estratégicos do grupo segurador de forma transversal. Vale ressaltar que o Grupo Bradesco Seguros foi a primeira seguradora brasileira a aderir aos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSIs), em 2012, e desde então vem trabalhando no desenvolvimento de ações e soluções voltadas para a proteção sustentável, a inclusão financeira e a responsabilidade social. Além disso, a companhia fortaleceu o pilar da governança por meio de uma Comissão de Sustentabilidade, composta pelos diretores presidentes das empresas do Grupo Bradesco Seguros, para tomada de decisões estratégicas e operacionais.

Em conformidade com a Resolução nº 473 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a Companhia tem desenvolvido produtos que visam promover benefícios concretos para os segurados e a sociedade.

Um dos exemplos são os Planos de Previdência com Fundos ESG, estruturados com critérios ambientais, sociais e de governança, reforçando o papel da companhia na construção de um mercado financeiro mais ético, transparente e comprometido com o futuro. Há também o Bradesco Microsseguro Residencial, que oferece proteção acessível e completa para o lar com coberturas contra incêndios, eventos naturais, responsabilidade civil familiar, entre outros, ampliando o acesso à proteção e reforçando o bem-estar e a segurança com baixo custo.

Além disso, a Companhia vem promovendo ações complementares para a gestão responsável de resíduos, como o Projeto Sinistro Sustentável. Em parceria com a Ecoassist, a iniciativa viabiliza o descarte ambientalmente correto e a reciclagem de materiais de seguros de automóveis e residenciais. Desde o início do projeto, em 2022, mais de 300 toneladas de resíduos já foram destinadas à reciclagem.

“A Bradesco Seguros está comprometida com a agenda de sustentabilidade e reconhece a importância estratégica da Casa do Seguro e da COP30 como um espaço de diálogo e inovação. Acreditamos no poder do setor em influenciar soluções estruturantes para o futuro melhor do planeta e da sociedade”, ressalta Ivani Benazzi.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Ivani Benazzi, Superintendente de Sustentabilidade do Grupo Segurador