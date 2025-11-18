Café do CCS-RJ com a Tokio Marine reúne grande público e fortalece sinergia com os corretores

Evento contou com a presença de 48 associados – Na manhã do dia 13 de novembro, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), recebeu em sua sede no Centro do Rio, a Tokio Marine Seguradora para mais uma edição do Café Com Sinergia. Na ocasião, o diretor comercial regional RJ/ES da Tokio Marine, Sérgio de Brito, teve oportunidade de compartilhar como a seguradora está vendo o mercado, quais projetos estão desenvolvendo, onde estão concentrando esforços e quais são os seus objetivos futuros.

“A parceria e a interação com o Clube dos Corretores são fundamentais para a Tokio Marine. Contamos com corretores e assessorias que colaboram conosco há anos, e suas percepções sobre nossa atuação são essenciais para aprimorarmos os nossos serviços e produtos”, frisa Sérgio de Brito, diretor comercial regional RJ/ES da Tokio Marine.

Segundo Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, a sinergia foi perfeita. “Tivemos 48 associados presentes e o Sérgio conduziu o encontro com muita clareza. Falamos desde a Nova Lei de Seguros, até sobre os produtos da Tokio e os novos caminhos da seguradora para 2026. Enfim, a proposta de Sinergia foi perfeita e houve o estreitamento da seguradora com os corretores”, comemora a presidente do CCS-RJ.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Momento de integração entre a diretoria do CCS-RJ, corretores associados e a seguradora, reforçando diálogo e conexão no setor

*Foto: Divulgação