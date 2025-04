BVIX celebra seu primeiro ano com evento especial em São Paulo

Seguradora reúne parceiros e profissionais do setor para marcar trajetória de inovação e crescimento – As comemorações serão realizadas em 6 de maio, a partir das 19 horas, no Espaço Bisutti Zero Onze, em São Paulo. Cerca de 200 convidados, entre parceiros de negócios, colaboradores, corretores de seguros, resseguradores, prestadores de serviços e demais profissionais do mercado segurador irão participar das comemorações do primeiro aniversário da BVIX.

A ocasião será marcada por homenagens e reflexões sobre os principais marcos da trajetória da seguradora, desde sua homologação pela SUSEP até os avanços conquistados em seguros inclusivos e corporativos. A programação também contempla a apresentação de perspectivas futuras, como planos de expansão geográfica e ampliação do portfólio de produtos.

“O evento é uma forma de agradecer a todos que contribuíram para essa jornada. Celebrar um ano de operação com resultados expressivos é um marco importante para consolidarmos nossa atuação com inovação, inclusão e relacionamento próximo com nossos públicos”, destaca Ed de Almeida Carlos, diretor de planejamento e comercial da BVIX.

Serviço:

Evento: BVIX Seguradora completa um ano

Dia: 06 de maio de 2025

Local: Espaço Bisutti Zero Onze

Endereço: Rua Alvorada, 1035 – Vila Olímpia – São Paulo – SP

Horário: a partir das 19 horas

Obs: Evento exclusivo para convidados

Sobre a BVIX – A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas. Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.