Bradesco Vida e Previdência reúne corretores e parceiros em Belo Horizonte para debater oportunidades do seguro de vida e da previdência privada

Em mais uma edição, o Conexão BVP aproxima especialistas da companhia e parceiros de negócios em prol da excelência de uma estratégia comercial consultiva e completa – A Bradesco Vida e Previdência realizou na última sexta-feira (16), em Belo Horizonte (MG), mais uma edição do Conexão BVP. O encontro é voltado ao relacionamento com corretores de seguros e parceiros de negócios, com foco em soluções para planejamento financeiro e sucessório.

As boas-vindas do evento foram conduzidas pelos representantes da companhia responsáveis pela região de Minas Gerais, Alex Queiroz, superintendente sênior de Negócios, e Paulo Rebelo, superintendente Comercial, que ressaltaram a importância da atuação colaborativa para o fortalecimento da cultura de planejamento de longo prazo no Brasil.

A primeira palestra do encontro ficou a cargo do diretor Estevão Scripilliti, que apresentou um panorama macroeconômico e os desafios da transição demográfica no Brasil. O executivo destacou que, nas próximas duas décadas e meia, a população com mais de 65 anos mais do que dobrará, exigindo novos modelos de previdência e proteção financeira. Abordou também as mudanças no mercado de trabalho, como a alta rotatividade entre os mais jovens.

“A Bradesco Vida e Previdência busca oferecer soluções para todos os momentos de vida do cliente, desde o início da acumulação até a fase de renda. Também são oferecidos fundos com estratégias sustentáveis, ciclo de vida e alinhados ao perfil de risco do investidor”, ressaltou Scripilliti.

Na sequência, os superintendentes seniores de Negócios Marcelo Rosseti e Ricardo Campos demonstraram como as soluções de seguros de vida e previdência integram o planejamento familiar. Rosseti aprofundou a discussão sobre os pilares da aposentadoria planejada e os desafios atuais das empresas na gestão de pessoas, nas novas formas de trabalho e na oferta de benefícios como ferramenta de atração e retenção de talentos.

Já Campos reforçou a importância de ampliar o olhar dos consumidores que ainda priorizam a proteção patrimonial e não contemplam um planejamento familiar de longo prazo. Segundo ele, vida e previdência são soluções complementares e essenciais na construção de um futuro financeiro sólido.

O encerramento foi conduzido por Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, que resgatou momentos marcantes da trajetória da empresa. Em sua fala final, alertou para a importância de revisar periodicamente os seguros contratados. “É fundamental garantir que estejam alinhados aos objetivos de proteção familiar. Convido todos os presentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a refletirem sobre suas coberturas. A Bradesco Vida e Previdência está à disposição para oferecer soluções personalizadas que atendam as necessidades de proteção de cada perfil”, concluiu Castello.

O Conexão BVP reuniu, na capital mineira, dezenas de corretores, além de presidentes e representantes de entidades parceiras, como o CSP-MG e o Sincor-MG, e assessorias. Nos próximos meses, o encontro percorrerá cidades estratégicas para a companhia em todas as regiões do Brasil.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.