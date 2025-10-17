Bradesco Vida e Previdência reforça presença regional com Conexão BVP em Ribeirão Preto (SP)

Evento reuniu corretores de seguros e assessorias para debater oportunidades em seguros de vida e previdência privada – A Bradesco Vida e Previdência realizou nesta quinta-feira (16), em Ribeirão Preto (SP), mais uma edição do Conexão BVP, encontro voltado ao fortalecimento do relacionamento com parceiros estratégicos. O evento, que reuniu cerca de cem profissionais, entre corretores, assessorias e representantes do Sincor-SP, integra a agenda nacional da companhia para ampliar sua presença regional e estimular o desenvolvimento do mercado de seguros de vida e previdência privada.

Durante o encontro, o diretor Comercial, Fabio Magalhães, apresentou um panorama sobre o cenário econômico do setor e abordou o potencial econômico da região. Magalhães também ressaltou como o Conexão BVP reforça a estratégia da companhia em estar próxima a quem está na ponta em cada localidade. “Esses encontros fortalecem nosso compromisso com os corretores e com nossas equipes regionais, que são parceiros essenciais na expansão da cultura de proteção no país. E é por meio dessa troca que aprimoramos soluções e estimulamos o crescimento sustentável do setor.”

Os superintendentes seniores de Negócios Ricardo Campos e Marcelo Rosseti apresentaram o portfólio de soluções da Bradesco Vida e Previdência, destacando o papel do corretor como consultor de planejamento financeiro, com foco em proteção familiar, sucessão patrimonial e aposentadoria complementar, considerando o planejamento tributário. Além disso, abordaram as oportunidades de alavancagem patrimonial e a importância da diversificação como ferramenta de segurança e tranquilidade financeira.

O evento contou, ainda, com a presença do superintendente sênior de Negócios Alex Queiroz, responsável pela região, da superintendente Comercial Juliani Camozzi e da equipe da Sucursal Ribeirão Preto. A sucursal compreende as cidades de São Carlos, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Rio Claro, Fernandópolis, Barretos, Franca, Araçatuba, Adamantina, Marília e Araraquara.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.