Bradesco Vida e Previdência mostra como o planejamento financeiro é trabalhado nas telonas

Companhia realizou evento em cinema para clientes e alunos da Fundação Bradesco; a ideia é destacar como o tema pode ser abordado desde cedo no cotidiano familiar – Falar de temas desafiadores como planejamento financeiro e finanças pessoais nem sempre é uma tarela fácil. Sabendo disso, a Bradesco Vida e Previdência realizou, na última terça-feira, 9, o ‘Cine BVP’, evento que reuniu clientes do segmento Prime do Banco Bradesco e alunos do Ensino Médio da Fundação Bradesco com o objetivo de desmistificar esses assuntos. O local: uma sala de cinema.

A companhia reuniu filmes de diversas épocas como ‘O Exótico Hotel Marigold’, ‘UP – Altas Aventuras’, ‘Até Que a Sorte Nos Separe’, ‘O Rei Leão’ e ‘Casa Gucci’ para mostrar como as escolhas feitas ao longo da vida influenciam no futuro financeiro. O evento foi dividido em três atos: ‘Planejamento e Aposentadoria’, ‘Planejamento do futuro com a Previdência Privada’ e ‘Sucessão Patrimonial’ e contou com a apresentação de Maria Flavia Munhoz, Gerente de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

“Utilizar o cinema como instrumento de conscientização financeira é, sem dúvidas, transformador. Nossa intenção é mostrar como a arte pode imitar a vida. Plantamos hoje uma semente que certamente germinará no futuro desses adolescentes e dos nossos clientes, seguiremos com a nossa missão de planejar e proteger a vida das famílias brasileiras”, destaca Estevão Escripilliti, Diretor da companhia.

Myriã Bast, Economista do Banco Bradesco, também esteve presente na conversa. A executiva mostrou como o cenário econômico brasileiro pode ser interpretado de maneira didática, além de traçar um paralelo com a previdência privada. A expectativa é que outros eventos como esse sejam realizados ao longo de 2026.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.