Bradesco Seguros reúne assessorias no Bare com Você

Realizado no Rio de Janeiro, encontro reuniu representantes de mais de 10 mil corretores de seguros em um momento de troca de experiências e alinhamento de expectativas – “Precisamos trabalhar cada vez mais juntos para oferecer as melhores soluções para assessorias, corretores e clientes”, destacou Ney Dias, presidente da Bradesco Auto/RE, durante a abertura da nova edição do Bare com Você, evento reuniu assessorias parceiras na sede da Seguradora no Rio de Janeiro. Realizado na última terça-feira (05), o encontro reuniu representantes de assessorias de todo o Brasil para um momento de troca com executivos, diretores e superintendentes da Bradesco Seguros. A iniciativa teve como objetivo estreitar laços, fortalecer o networking e aprimorar o trabalho realizado em conjunto.
“As assessorias de seguros são parte importante da nossa força de distribuição. As assessorias hoje aqui presentes representam mais de 10 mil corretores”, destacou o Diretor Comercial, Leonardo Freitas. Segundo o executivo, os profissionais mencionados foram responsáveis por 26% de toda a produção da Seguradora em 2024. “As assessorias foram fundamentais para este atingimento. Elas representam distribuição, capacitação, comercialização e suporte aos mais de 10 mil corretores que gerenciam”, enalteceu.
Durante sua apresentação, Ney apresentou resultados e entregas realizadas ao longo do ano. “Em 2024, tivemos um crescimento de 20,6% em relação ao ano anterior e vocês são parte disso”, ressaltou. Ele reforçou, ainda, a importância do trabalho em conjunto de seguradora e assessorias para que, cada vez mais, um melhor atendimento seja oferecido e, ainda, melhores resultados sejam alcançados.
O Superintendente de Planejamento Comercial, Emanuel Nascimento, enfatizou a importância de eventos como o Bare com Você. “Consideramos as assessorias peças-chave e permanentes na estratégia da companhia para manter o ritmo de crescimento positivo. Assessorias representam um posicionamento, um investimento da Seguradora em um canal de distribuição que se torna cada vez mais relevante na Bradesco Auto/RE”, ressaltou o executivo. Também participaram o diretor Saint’Clair Lima; os Superintendente Sênior Eduardo Menezes (RE), Raquel Cerqueira (Auto) e Márcio Jordão (Sinistros); e o Superintendente de Serviços e Operações Fabio Frasson.
A escuta ativa foi parte fundamental da troca com as assessorias. Ao longo de todo o encontro, seus representantes puderam compartilhar experiências com os executivos da Bradesco Seguros, alinhar expectativas e fortalecer a parceria para que, em conjunto, o melhor trabalho possa ser realizado.

Sobre a Bradesco Auto/RE 

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: O Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, abriu a segunda edição do Bare com Você

