Bradesco seguros debate o futuro do fornecimento de peças em 2º Workshop de Fornecedores

Evento realizado no Rio de Janeiro reuniu fornecedores de 11 estados para tarde de trocas sobre o atual momento e perspectivas para o futuro do setor – A Bradesco Seguros reuniu cerca de 180 fornecedores de 11 estados brasileiros na segunda edição do Workshop com Fornecedores de Peças. Realizado na segunda-feira (1º) no Rio de Janeiro, as lideranças da área de Sinistros da Seguradora puderam debater com seus parceiros o atual momento e as perspectivas para o futuro do setor.

No momento inicial, foi apresentada uma linha do tempo do fornecimento de peças na Bradesco Seguros, desde 2022 até atualmente com o fornecimento híbrido. Um destaque foi a nova agenda de combinados com os fornecedores, mirando a agenda do futuro: ajustes nos custos de sinistros, despesas operacionais e graus de relacionamento.

Como novidade, a Bradesco Seguros apresentou o quadro “Podcast Conexão em Órbita”, em parceria com a fabricante de peças Denso, ao vivo para todos que acompanhavam o evento. O programa falou sobre dores do setor, como o alto índice de peças em desconformidade, ações conjuntas entre fornecedores e seguradoras para coibir tais ações e como o fornecimento de peças se encaixa na cadeia de sinistros. Os expectadores também puderam acompanhar a montagem em tempo real de um kit colisão, contendo condensador, radiador e eletroventilador.

Encerrando o evento, a equipe de Sinistros da Bradesco Seguros apresentou o painel “Órbitas do Fornecimento”, que discutiu demandas do setor e as atitudes da seguradora para atendê-las. Com amplas trocas com os parceiros presentes, foram firmados compromissos de apoiar e incentivar inciativas que tragam previsibilidade e conectem melhor as áreas de fornecimento, agregar valor com os parceiros e facilitar acesso a dados.

O Workshop com Fornecedores de Peças é personalizado e acontece em um formato inédito no setor de seguros. O foco das discussões e compromissos firmados entre seguradora e parceiros é atingir o propósito final de “proporcionar aos clientes a melhor experiência durante toda a jornada de sinistro, desde a abertura até a liquidação”, explicou Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,8% (até set/25) de market share em residencial.

Foto: Workshop com Fornecedores de Peças, realizado no Rio de Janeiro