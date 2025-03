Bradesco Saúde reconhece corretores que se destacaram na 2ª edição do programa Meu Primeiro SPG

Iniciativa tem como foco incentivar mais parceiros comerciais a atuar no ramo da Saúde nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste – A Bradesco Saúde recebeu em sua sede, no Rio de Janeiro, representantes das corretoras de seguros que se destacaram na segunda edição do programa Meu Primeiro SPG. A iniciativa, voltada a profissionais das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tem como objetivo incentivar mais corretores a atuarem com foco nos produtos de Saúde e Dental para pequenas e médias empresas.

Durante cinco meses, 45 corretores, que antes não operavam nesses segmentos, passaram por um treinamento exclusivo, para que pudessem conhecer o funcionamento do setor de saúde suplementar e os produtos do portfólio e aproveitar as oportunidades comerciais nos ramos Saúde.

Para preparar os corretores a atuarem nos novos segmentos, a iniciativa contou com uma trilha de formação e reciclagem sobre os produtos, por meio da plataforma UniverSeg, e com grupos de trabalho para o desenvolvimento de estratégias adequadas às realidades das empresas, além de encontros para avaliação dos corretores. Os participantes tiveram, ainda, o apoio das equipes comerciais da seguradora, para atuação integrada na identificação de oportunidades em cada mercado, seja na prospecção de novos clientes, seja na prática do cross sell na própria carteira.

“O seguro saúde é um produto fundamental para levar tranquilidade às empresas, cuidando da saúde de seus funcionários e familiares. Por isso, tem grande potencial de mercado, que deve ser trabalhado pelos corretores em suas carteiras. O programa procura desenvolver esse potencial, incentivando mais corretores a atuarem no segmento, a partir do treinamento, do acompanhamento de nossas equipes e de uma campanha para incentivá-los na busca pelas oportunidades”, destaca Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

O superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde, Carlos Rogoginsky, ressaltou o perfil diversificado de corretores reconhecidos, o que reforça o potencial para comercialização dos planos da operadora em todo o país. “A participação de corretores de diferentes estados mostra que estamos conseguindo levar uma saúde de qualidade para diversos mercados, e que há oportunidades em todos eles”.

“A atuação no ramo Saúde abre novas oportunidades para os corretores, tornando a atuação deles ainda mais completa e estratégica para seus clientes. Levá-los para conhecer a Bradesco Saúde é uma forma de proporcionar um conhecimento ainda maior sobre a nossa operação, para trabalharmos ainda mais conectados. Agora, esses parceiros também fazem parte da nossa força de vendas”, reforçou Pablo Guimarães, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Além de serem recebidos pela diretoria da Bradesco Saúde, os corretores que alcançaram os melhores resultados no programa Meu Primeiro SPG puderam conhecer as áreas que integram a empresa, como Liberação Médica, Operação, Retenção, entre outras.

“Conhecer a sede da Bradesco Saúde foi ótimo. Engaja o corretor ver como a empresa funciona”, afirma Ayrton Campello, da Bourbon Corretora, de Recife.

“Me sinto ainda mais preparado para, a partir de agora, conquistar novos clientes, poder falar com maior propriedade sobre a Bradesco Saúde”, comemora José Junior Souza Lima, da Dantas Corretora de Seguros, da cidade de Castanhal, no Pará.

Corretores e corretoras reconhecidos:

Ayrton Campello e Paula Cristina Ventura Campello – Bourbon Corretora, Recife (PE)

Ramires Nogueira da Silva – Ronseg Corretora de Seguros, Recife (PE)

Marlos Confessor Fialho – Planos para a Vida Corretora de Seguros, Natal (RN)

Deygles Alberto Pereira de Souza – Credential Corretora de Seguros, Feira de Santana (BA)

José Junior Souza Lima – Dantas Corretora de Seguros, Castanhal (PA)