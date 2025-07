Bradesco Saúde participa do 6º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde – CBIGS 2025

O Superintendente Sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, será um dos palestrantes do 6º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde – CBIGS 2025, que acontece nos dias 1 e 2 de agosto, no Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das Clínicas da FMUSP, em São Paulo.

O executivo da Bradesco Saúde estará no painel “Os desafios da Saúde Suplementar no cenário atual”, no dia 1º, das 14h às 16h30.

“Fóruns como esse são fundamentais para promover o diálogo entre diferentes atores do setor e incentivar a reflexão, de forma colaborativa, sobre soluções sustentáveis que garantam acesso, qualidade e inovação aos beneficiários”, destaca o executivo da Bradesco Saúde. Fernando Pedro é médico de formação e atua há 12 anos no mercado de saúde complementar, tanto na gestão de hospitais como nas fontes pagadoras. Possui MBA executivo pelo Insper e pós-graduação em Finanças pela Columbia University de Nova York.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Fernando Pedro, Superintendente Sênior de Gestão de Rede da seguradora