Bradesco Saúde debate desafios e oportunidades da saúde no evento Grupo Fleury Experience 

Diretora Thais Jorge integra painel com operadoras sobre aprendizados e rumos do setor – A diretora da Bradesco Saúde, Thais Jorge, será uma das painelistas da segunda edição do Grupo Fleury Experience, no próximo dia 8 de outubro, em São Paulo. Com o tema central “Conectando valor para uma saúde sustentável: liderança, regulação, inovação e cuidado”, o encontro reunirá representantes do setor de saúde suplementar para discutir tendências, desafios e caminhos para o fortalecimento do sistema.

A executiva da Bradesco Saúde integrará o painel “O que Aprendemos, o que Levamos e o que Faremos?”, ao lado de representantes de outras operadoras, abordando soluções práticas, principais aprendizados e caminhos possíveis.

“Estamos vivendo um momento de transformação e colaboração no setor. O desafio é construir um sistema sustentável, que garanta acesso, qualidade e inovação para os beneficiários. Espaços como este são essenciais para promover diálogos que nos ajudam a evoluir em conjunto”, afirma Thais Jorge.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

