Bradesco Saúde debate custos da saúde em evento da ABRH-RJ

Painelista do Compdays, diretor Flávio Bitter vai abordar variáveis que impactam nas contas e modelos sustentáveis de planos para as empresas – O diretor da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, participa do Compdays – Fórum de Remuneração 2025, evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro (ABRH-RJ) que acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na capital fluminense, reunindo especialistas e líderes para discutir o futuro da remuneração nas organizações.

O executivo integra o painel “Custos dos planos de saúde”, nesta terça, 30 de setembro, das 16h20 às 17h30. A proposta é debater as variáveis que mais impactam nos custos assistenciais e modelos sustentáveis de produtos, possibilitando que mais empresas ofereçam a proteção do plano de saúde a seus colaboradores.

“Investir em saúde é um diferencial estratégico para as empresas, pois ajuda a promover um ambiente organizacional mais saudável, aumenta a produtividade, reduz custos indiretos, retém talentos e fortalece os resultados corporativos. A atenção aos custos é um desafio que une operadoras, prestadores e empresas contratantes. Fóruns como este da ABRH-RJ são fundamentais para refletirmos sobre os componentes que mais influenciam no custo e sobre modelos sustentáveis como os que temos desenvolvido na Bradesco Saúde, que ajudam as empresas a encontrar a melhor solução para cuidar da saúde de seus colaboradores”, destaca Bitter.

O evento conta também com painéis sobre bem-estar, remuneração executiva, transformação digital, entre outros temas.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado no mercado de planos e seguros privados de saúde, com forte presença no segmento de planos coletivos empresariais. Presente em cerca de 1.400 municípios brasileiros, atende aproximadamente 3,8 milhões de beneficiários em todo o país.

