Bradesco Saúde debate acreditação e qualificação em saúde, durante fórum internacional em SP

O superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, será um dos palestrantes do workshop promovido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) durante a 41ª edição da Pré-Conferência da ISQua – International Society for Quality in Health Care, que acontece de 12 a 15 de outubro, em São Paulo.

Considerado um dos mais relevantes fóruns globais voltados à qualidade e segurança em saúde, o evento reúne lideranças nacionais e internacionais para discutir práticas inovadoras, desafios regionais e oportunidades de integração no setor.

O executivo da Bradesco Saúde será um dos participantes da mesa com o tema “Modelos de Acreditação e Qualificação em Saúde: Avanços, Desafios e Perspectivas”, no dia 12, das 10h45 às 12h. A proposta da mesa, que será compartilhada com outras lideranças do setor, é fazer uma análise aprofundada dos diferentes sistemas de acreditação e certificação em saúde adotados no Brasil, América Latina e em outros países de língua portuguesa, com foco na melhoria contínua da qualidade, segurança do paciente e governança hospitalar.

“Debater modelos de acreditação e qualificação em saúde, compartilhando visões entre diferentes atores do nosso setor, é fundamental para estarmos em constante evolução nesse tema, para entregar eficiência e excelência no cuidado com o paciente”, destaca Fernando Pedro.

Foto: Fernando Pedro, superintendente sênior de Gestão de Rede, integra workshop da Organização Nacional de Acreditação (ONA) na Pré-Conferência da ISQua, dia 12