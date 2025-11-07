Blocx apresenta transformação em prevenção de riscos no CQCS Insurtech & Inovação 2025

Empresa na vanguarda das discussões sobre dados e IA apresenta soluções inovadoras para a gestão de frotas durante o evento – Posicionada na vanguarda das discussões sobre transformação digital no setor de seguros, a Blocx confirma participação estratégica no CQCS Insurtech & Inovação 2025. A empresa especializada em prevenção de riscos através de rastreamento inteligente estará presente na Expoinsurtech e terá sua coordenadora operacional Marina Santos como palestrante no painel “Dados e IA transformando a gestão de frotas”.

A participação da Blocx no maior evento de inovação em seguros da América Latina reflete seu papel de liderança na revolução da prevenção de riscos, onde dados estruturados e inteligência artificial substituem modelos reativos por estratégias preditivas que antecipam problemas antes que se materializem em sinistros.

Liderando a revolução da prevenção inteligente

No painel programado para as 14h20 às 15h10, Marina Santos dividirá o palco com João Costa e André Guilherme para apresentar como a Blocx está na vanguarda da transformação que redefine gestão de frotas. A discussão abordará a migração de modelos tradicionais de monitoramento para ecossistemas preditivos baseados em inteligência artificial.

“Estamos liderando uma transformação fundamental na prevenção de riscos. A combinação de dados em tempo real, algoritmos preditivos e resposta humana qualificada não apenas redefine proteção veicular — ela antecipa cenários, otimiza operações e transforma gestão de frotas em centro de inteligência estratégica. No CQCS, vamos compartilhar como essa revolução impacta diretamente resultados operacionais e experiência do cliente”, afirma Marina Santos, coordenadora operacional da Blocx.

Vanguarda tecnológica com resultados comprovados

Como empresa na vanguarda da prevenção de riscos, a Blocx apresenta números que validam sua liderança tecnológica: 98,17% de índice de recuperação e mais de R$ 7,9 milhões em patrimônio recuperado. Com sede estratégica em Campinas (SP) e rede nacional de mais de 14 mil prestadores credenciados, a empresa exemplifica como a convergência entre tecnologia de localização de alta precisão e protocolos de resposta 24/7 pode revolucionar a prevenção.

Transformação através de inteligência preditiva

A participação da Blocx no CQCS consolida seu posicionamento na vanguarda da transformação setorial. A empresa utiliza análise preditiva para identificar padrões comportamentais, antecipar cenários de risco e implementar intervenções preventivas que reduzem sinistralidade antes que problemas se materializem.

Essa abordagem de vanguarda permite às empresas clientes transformar gestão de frotas de centro de custo em centro de inteligência operacional, gerando insights que impactam desde prevenção de sinistros até otimização de rotas e manutenção preditiva.

Vanguarda em parcerias estratégicas

Além da participação no painel, a Blocx utilizará a Expoinsurtech como plataforma para apresentar soluções que estão na vanguarda da prevenção de riscos e explorar parcerias com players do mercado latino-americano. O foco está na construção de ecossistemas colaborativos que ampliem a transformação da prevenção através de dados e IA.

Liderando o futuro da prevenção

A estratégia da Blocx para o CQCS reflete sua posição na vanguarda das transformações setoriais: liderar a migração de modelos reativos para preventivos. Através de IoT, machine learning e análise comportamental, a empresa se consolida como protagonista dessa revolução, oferecendo ferramentas que transformam prevenção de riscos em vantagem competitiva sustentável.

Sobre a Blocx

A Blocx é uma empresa de tecnologia na vanguarda da prevenção de riscos através de rastreamento e monitoramento inteligente. Combinando soluções de localização de alta precisão com protocolos de resposta 24/7 e análise preditiva, a empresa lidera a transformação da proteção veicular. Com sede em Campinas (SP) e presença nacional através de mais de 14 mil prestadores credenciados, registra 98,17% de índice de recuperação e mais de R$ 7,9 milhões em patrimônio recuperado, consolidando-se na vanguarda da evolução setorial.