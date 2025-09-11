ASAS Group celebra 10 anos de inovação no mercado de seguros com olhar no futuro

Em 2025, o ASAS Group completa uma década de história marcada por ousadia, inovação e transformação no mercado segurador brasileiro e latino-americano. Ao longo desses 10 anos, a ASAS, que nasceu como a primeira MGA (Managing General Agent) do Brasil, não apenas consolidou sua atuação, como também se tornou referência em riscos complexos, subscrição técnica de excelência e parceria estratégica com corretores.

O marco de 10 anos foi acompanhado de uma série de ações comemorativas, incluindo uma matéria de destaque na principal revista do setor, além de um evento exclusivo que reuniu parceiros, colaboradores, seguradoras e resseguradoras para celebrar conquistas e traçar o futuro da companhia.

História que inspira o mercado

A origem empreendedora da companhia é destacada pelo executivo Marcelo Assumpção, fundador da ASAS, que surgiu com o objetivo de preencher uma lacuna no mercado de seguros para nichos técnicos e riscos complexos.

“Chegamos para criar uma solução com expertise onde havia um vácuo”, destacou o CEO na reportagem.

No modelo único da ASAS, não existem áreas separadas entre técnica e comercial, “Aqui, todos os subscritores são treinados para se relacionar com os corretores, entendendo suas dores e desenhando soluções sob medida”, ressalta o CEO. Marcelo acrescenta que essa abordagem, prezando pela proximidade entre corretores e empresa, ajudou a posicionar a ASAS como sinônimo de parceria e excelência técnica.

Com um portfólio robusto, hoje a ASAS atua nas linhas de aviação, equipamentos, patrimonial, garantia, responsabilidade civil e linhas financeiras, sendo os ramos aeronáutico e patrimonial responsáveis por 74% do volume de prêmios.

“O nosso DNA é pensar, entender e fazer bem feito aquilo que o mercado não sabe fazer”, reforçou Guillermo Delfino, Deputy CEO do grupo.

A celebração dos 10 anos

Para marcar a década de atuação, o ASAS promoveu um evento comemorativo exclusivo, reunindo os principais corretores parceiros, seguradoras, resseguradores e colaboradores da empresa. A celebração foi mais que uma festa: foi o reconhecimento de uma jornada construída com coragem, trabalho em equipe e uma cultura de constante evolução.

Durante a noite, discursos emocionantes relembraram os primeiros passos da MGA, os desafios superados e a importância de manter-se fiel aos princípios que deram origem à empresa: inovação, proximidade com o corretor e especialização técnica.

Olhando para frente: o futuro da ASAS

Mesmo com uma trajetória consolidada, a ASAS Group entende que o que a trouxe até aqui não será o único motor para seguir adiante. Por isso, a empresa se prepara para uma nova fase de expansão, com o lançamento de dois grandes projetos ainda no segundo semestre de 2025.

Entre os destaques estão:

Investimentos em tecnologia, com a implementação de um novo ERP e CRM com inteligência artificial integrada.

Lançamento de novos produtos, como a fiança locatícia para pessoa jurídica, dentro da vertical ASAS Garantias.

Expansão das linhas financeiras e responsabilidade civil, com clausulados personalizados e alinhados à nova legislação de seguros.

A ASAS também reforça seu posicionamento como provedora de soluções completas, cuidando de toda a cadeia do seguro — da subscrição ao relacionamento com o corretor.

“Não queremos fazer o mesmo que o mercado faz. Queremos fazer diferente e melhor”, afirmou Assumpção durante o evento.

ASAS: 10 anos voando alto e prontos para novos horizontes

Mais do que celebrar o passado, o ASAS Group usa esse marco para renovar seu compromisso com o mercado, com os corretores e com a inovação. O espírito empreendedor, que marcou a fundação da empresa, continua vivo e pulsante, impulsionando o grupo a explorar novos nichos, criar produtos mais inteligentes e transformar desafios em oportunidades.