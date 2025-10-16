Alper Seguros marca presença no 20º Congresso da ABRH Bahia para debater o futuro da gestão de pessoas e benefícios

A Alper Seguros, uma das maiores consultorias e corretoras de seguros do país, reforça seu compromisso com o mercado baiano ao confirmar sua participação no 20º Congresso da ABRH Bahia, o principal evento de gestão de pessoas e desenvolvimento humano da região, que acontece nos dias 16 e 17 de outubro no Centro de Convenções de Salvador.

A companhia será representada por Mário Azevedo, Diretor da filial da Alper na Bahia. O executivo estará presente para acompanhar as discussões e se conectar com líderes empresariais e gestores de RH, compartilhando insights sobre os desafios atuais na gestão de benefícios corporativos, controle de sinistralidade de planos de saúde e estratégias para a retenção de talentos.

A participação da Alper no congresso, cujo tema é ” Integrando Inteligências “, está alinhada à estratégia da empresa de oferecer soluções consultivas e personalizadas que impactam diretamente a saúde financeira e o bem-estar dos colaboradores das empresas clientes.

“A Bahia tem um dinamismo empresarial único, e estar no Congresso da ABRH é fundamental para nós, pois nos permite dialogar diretamente com quem vive os desafios da gestão de pessoas no dia a dia”, afirma Mário Azevedo. “Nosso papel é mostrar aos gestores que é possível oferecer benefícios de alta qualidade, que atraem e retêm talentos, ao mesmo tempo em que se otimiza a gestão de custos e riscos. Estarei à disposição para conversar sobre soluções inovadoras e personalizadas para as demandas do mercado local”, completa o diretor.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 29 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.