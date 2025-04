Allianz recebe corretores para encontro focado em habilidades de liderança

Profissionais do GrupoGC e executivos da seguradora discutiram sobre a importância do desenvolvimento de competências comportamentais dos líderes – A Allianz Seguros recebeu, nos dias 2 e 3 e abril, cerca de 75 corretores do GrupoGC para um encontro voltado ao desenvolvimento de competências comportamentais das lideranças da corretora. Realizado no escritório da seguradora, em São Paulo, o evento fez parte do programa “Líderes que Inspira”, da GC, e focou principalmente no crescimento e na transformação da maneira como os colaboradores compreendem e exercem a liderança dentro do grupo, além de abordar as estratégias para gestão e superação de conflitos.

Durante os dois dias, os profissionais participaram de rodas de conversa e tiveram a oportunidade de conversar com alguns dos principais executivos da Allianz – dentre eles Nelson Veiga, diretor executivo Comercial. “Foi um prazer receber os membros do GrupoGC. Nos sentimos muito honrados em poder contribuir com o desenvolvimento e crescimento dos profissionais que passaram por aqui. Assim como compartilhamos nossa expertise, cada um deles também nos trouxe insights valiosos para a operação da companhia. De fato, houve uma troca muito rica”, avaliou Nelson, que esteve acompanhado por Livia Prata, diretora de Frotas; e Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste.

