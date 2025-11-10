Allianz participa, mais uma vez, do CQCS Insurtech & Inovação 2025

Nesta edição, a companhia patrocina a Arena Demostage, um espaço dedicado à apresentação de cases de inovação desenvolvidos por corretores de seguros – A Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, participará do CQCS Insurtech & Inovação 2025, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro no Pro Magno, em São Paulo. Considerado o maior evento de inovação em seguros da América Latina, contará com mais de 150 palestrantes, 15 keynote speakers e cerca de 50 painéis. A expectativa de público é de 3 mil pessoas.

Neste ano, a companhia patrocina a Arena Demostage, um espaço dedicado à apresentação de cases desenvolvidos por corretores de seguros, que concorrerão ao Troféu Corretor Inovador. “Ao apoiar essa iniciativa, reforçamos o nosso compromisso de sermos uma companhia atenta às tendências, tecnológica e parceira estratégica do nosso principal canal de vendas. O nosso propósito com essa ação é promover o desenvolvimento sustentável no setor de seguros a partir do incentivo e reconhecimento de soluções disruptivas”, destaca Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz.

Para isso, a seguradora realizou uma campanha com o objetivo de selecionar cinco corretoras para apresentarem os seus projetos na arena. Os interessados se inscreveram por meio de um formulário on-line e as propostas foram avaliadas por um comitê, que levou em conta critérios como inovação, impacto positivo no dia a dia da corretora e dos clientes, e potencial de transformação do mercado.

As corretoras selecionadas foram Cosepi Corretora de Seguros Piva, de São Caetano do Sul; Humber Corretora de Seguros, de Sorocaba; Ideali Corretora de Seguros, de Leme; Tá Seguro Aí Corretora de Seguros, de São Paulo; UX Corretora de Seguros, de Barueri. Todas irão apresentar as inovações já implementadas em suas operações no primeiro dia do evento, 11. Os projetos serão avaliados por uma banca de especialistas em inovação e a premiação final acontecerá na plenária principal durante a manhã do dia 12.

Olhando para o futuro

Três executivos da Allianz enriquecerão as discussões durante o evento, compartilhando as suas experiências e visões sobre o setor. No dia 11, das 14h20 às 15h10, o diretor de TI, Josemilson Silva, abordará como a inovação no setor de pagamentos está abrindo novas fronteiras para o mercado de seguros, desde a simplificação da cobrança de prêmios até a agilização de indenizações. Com o tema “Pagamentos e dados transformando o seguro”, ele irá apontar soluções de pagamento digital, embedded payments e outras inovações que estão permitindo novos modelos de negócio, melhorando a jornada do cliente e impulsionando a inclusão financeira no setor de seguros.

No dia seguinte, 12, das 14h20 às 15h10, Rosely Boer, diretora executiva de Operações e TI, fará uma palestra com foco em “Tecnologia tornando seguradoras mais ágeis”, na qual destacará a velocidade de adaptação do mercado como um novo diferencial competitivo, explicando de que forma a Inteligência Artificial, as novas tecnologias e estratégias irão permitir às seguradoras se tornarem mais responsivas e eficientes.

Serão discutidos ainda o uso de arquiteturas baseadas em microsserviços e APIs e a adoção de plataformas low-code/no-code para acelerar o desenvolvimento de produtos e a automação de processos.

Na mesma data, Nelson Veiga sobe ao palco para apresentar o tema “IA garantindo a humanização do corretor de seguros”, das 16h às 16h50. Ele abordará como a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma poderosa aliada para potencializar o papel do corretor de seguros, automatizando tarefas repetitivas, gerando insights valiosos e liberando mais tempo do corretor para focar no relacionamento, na consultoria especializada e no atendimento empático. Também mostrará ferramentas e estratégias que permitem um novo modelo de corretagem mais eficiente, inteligente e humano.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo)

foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros.

*Crédito: Marcos Mesquita