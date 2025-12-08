Ainda dá tempo de participar do evento da Sou Segura sobre violência contra a mulher

Ainda dá tempo de garantir presença no evento “Por Elas – Uma Conversa sobre violência contra a Mulher”, que a Sou Segura e o escritório Pellon & Associados promovem, nesta terça-feira (09), das 15h às 17h15.

Em formato presencial, o encontro será realizado no Auditório Pellon Advogados, no Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas neste link:

https://rumoaoequal.sousegura.org.br/por-elas?utm_medium=email&utm_campaign=por_elas__pellon__sou_segura_21112025&utm_source=RD+Station

VIOLÊNCIA

A violência contra a mulher tem sido, nos últimos meses, o destaque negativo no noticiário.

A sensação de insegurança e medo é justificada, como indica a “Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher”, realizada pela DataSenado, segundo a qual 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025.

Segundo a pesquisa, a violência costuma ser recorrente. Prova disso é que 60% das mulheres entrevistadas relataram que as agressões ocorrem há menos de seis meses, enquanto 21% afirmam conviver com episódios há mais de um ano.

EVENTO

No evento desta 3ª feira, a presidente e a diretora da Sou Segura, Liliana Caldeira e Valéria Chaves, estarão ao lado de Patrícia Correa Sanches (Pellon & Associados), mediadora; e do convidado especial Wagner Cinelli (desembargador TJRJ), além de Fernanda Santos Fernandes (delegada da DEAM Caxias e doutoranda em Direito pela UERJ).

Logo na abertura, haverá a projeção do curta “Sobre Ela”, do desembargador Wagner Cinelli, que conversará com a mediadora sobre jurisprudências marcantes e o papel da Justiça restaurativa, os livros publicados por ele e sua experiência como defensor do tema.

O segundo painel , que discutirá o tema “Equidade na Prática”, terá Valéria Chaves como apresentadora. Ela irá mostrar dados estatísticos do anuário da violência no Brasil.

Já no terceiro painel – sobre o tema “Advocacia com Propósito”, a palestra ficará a cargo da diretora Fernanda Santos Fernandes, que comentará casos emblemáticos e estratégias jurídicas para proteção da vítima.

No “Encerramento Poético” – em formato de sarau com poesia – caberá a Liliana Caldeira ler cartas e poesias sobre o tema, com exemplos de superação.