AIDA Brasil e Editora Rideel lançam livro sobre Nova Lei do Seguro

O lançamento da obra “Comentários à Lei do Contrato de Seguro” será realizado no dia 29 de Outubro, em São Paulo, na Livraria . O livro conta com a participação de 44 coautores de “peso” do cenário jurídico. Entre eles, Maria Amelia Saraiva, ex-presidente da AIDA; Luis Antônio Giampaulo Sarro; Sergio Ruy Barroso de Mello; Walter Polido; Ricardo Bechara Santos; Angélica Carlini; Washington Luiz; Victor Augusto Benes Senhora entre outros.

Data: 29 de Outubro

Local: Livraria da Vila (Shopping Patio Paulista)

Rua Treze de Maio, 1947 – Loja 422 – 19h00 ás 21h30