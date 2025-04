Aconseg-RJ terá estande no Conec 2025

Um dos mais importantes eventos do setor para os corretores de seguros acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro e espera reunir em São Paulo, cerca de 10 mil profissionais – A importância do papel das assessorias associadas da Aconseg na comercialização dos seguros será mostrada no estande no Congresso de Corretores de Seguros (Conec) 2025, evento organizado pelo Sincor-SP, entre os dias 25 e 27 de setembro, com o tema “SinergIA Digital: O futuro inteligente do Corretor de Seguros” e a expectativa de reunir 10 mil profissionais.

Além de 20 palestras simultâneas debatendo como a Inteligência Artificial está revolucionando o setor, haverá no Conec 2025 uma feira de negócios, com os principais players do mercado de seguros, oferecendo oportunidades de networking e parcerias estratégicas.

Participação – Segundo Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg- RJ, “a participação das Aconsegs marcará de forma contundente, a importância do nosso canal de distribuição no mercado segurador nacional junto aos corretores, seguradoras, operadoras e todas as empresas que fazem parte da indústria de seguros naquele que é o mais importante evento do setor e que chega a sua 20ª edição”.

Serviço:

Evento: Conec 2025

Data: de 25 a 27 de setembro de 2025

Local: Distrito Anhembi (pavilhões 1 e 2)

Endereço: Av. Olavo Fontoura,1209, Portão 38, Santana – São Paulo/SP

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.

Foto: Luiz Philipe Baeta Neves- presidente da Aconseg-RJ