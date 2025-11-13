ABRAPE lança primeiro seguro customizado para empresas do setor de eventos

Produto inédito chega a ser até 60% mais barato que opções do mercado e foi desenvolvido sob medida para as necessidades de organizadores, promotores e prestadores de serviços. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) anunciou o lançamento do primeiro seguro desenvolvido exclusivamente para empresas do setor. O produto foi criado sob medida para atender às necessidades específicas de quem realiza, produz ou presta serviços em todo o país, e é destinado exclusivamente aos associados da entidade. Resultado da parceria entre a Associação, a seguradora ESSOR e a corretora MD Angelis, e diferentemente das apólices tradicionais, foi customizado a partir das demandas reais e chega a ser até 60% mais barato do que opções disponíveis no mercado, reduzindo custos sem abrir mão de proteção e conformidade.

A contratação é totalmente digital, com cotação e emissão automática da apólice, facilitando a rotina de produtoras, patrocinadores e fornecedores. A cobertura contempla Responsabilidade Civil “All Risks”, RD Bens Utilizados para a Realização do Evento e Acidentes Pessoais, incluindo as etapas de montagem, realização e desmontagem.

Ele é válido para diversos formatos, tais como, feiras, congressos, shows, festivais, lançamentos de produtos, eventos esportivos, espetáculos teatrais e outras operações que envolvem estruturas temporárias ou circulação de público. Com o lançamento, a ABRAPE passa a ter seu primeiro produto oficial, voltado a ampliar o respaldo jurídico, reduzir riscos financeiros para o ecossistema de eventos e apoiar o crescimento das atividades.

“Esse é um seguro que já nasce digital. Pelo próprio celular, é possível fazer a contratação na hora, sem burocracia, o que deve trazer uma adesão rápida, ampla e com grande escalabilidade. É um benefício real para quem produz eventos no Brasil”, salienta o presidente da ABRAPE, o empresário Doreni Caramori Júnior. E complementa: “A solução reúne apólices que um organizador precisaria buscar separadamente no mercado, mas agora estão concentradas em um único produto, pronto para uso. O modelo atende pelo menos 90% dos nossos afiliados.”

Sobre a ABRAPE

Criada em 1992 com o propósito de promover o desenvolvimento e a valorização das empresas produtoras e promotoras de eventos culturais e de entretenimento no Brasil, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos – ABRAPE, tem, atualmente, mais de 850 associados, sediados em todos os Estados da Federação, que representam o PIB dos eventos do Brasil. Foi a entidade que liderou o setor na pandemia, protagonizando a criação e a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos PERSE: o maior programa de transação fiscal da história do Brasil e o principal Programa de desoneração fiscal após do Simples Nacional. Com importante representatividade, é referência em associativismo de classe.

Foto: Doreni Caramori Júnior, presidente da ABRAPE