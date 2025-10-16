A longevidade em pauta: especialistas da MAG no 46º Congresso Brasileiro de Previdência Privada

Grupo MAG e Instituto de Longevidade MAG abordam desafios e oportunidades da longevidade para a sociedade e fundos de pensão no maior evento do setor – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência e com 190 anos de atuação ininterrupta no país, estará presente no 46º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP), que acontece de 22 a 24 de outubro de 2025, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O evento, com o tema central “Previdência de Impacto: Inclusão e Proteção Social”, contará com a participação de especialistas da empresa em dois painéis que discutirão a longevidade como a nova fronteira do conhecimento.

Em 22 de outubro, o painel “Longevidade Digna e Segura” trará o Diretor Estatutário de Marketing, Tecnologia e Operações do Grupo MAG, Leonardo Lourenço, e o Presidente do Instituto de Longevidade MAG, Nilton Molina. Eles abordarão como o aumento da expectativa de vida deve ser acompanhado de autonomia, saúde e propósito, e como a previdência complementar pode criar ecossistemas de cuidado e inclusão.

“Estamos em um novo ciclo da previdência, onde a proteção social e a longevidade se tornam temas centrais. A discussão sobre a ciência da longevidade é crucial para entendermos as novas demandas e construirmos produtos e serviços que atendam às necessidades de uma população que viverá até os 100 anos ou mais. A previdência privada tem um papel vital nessa transição”, disse Molina.

No dia seguinte, 23 de outubro, o Diretor de Previdência do Grupo MAG, Gleisson Rubin, participará do painel “Ciência da Longevidade: Implicações para a Sociedade e para os Fundos de Pensão Desta Nova Fronteira do Conhecimento”. O debate abordará as profundas transformações que a ciência da longevidade está promovendo, tornando mais provável que as pessoas alcancem os 100 anos com saúde física e cognitiva.

O painel discutirá as consequências desse novo cenário para os fundos de pensão e para a sociedade como um todo, destacando as implicações da longevidade para o planejamento financeiro e social.

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

