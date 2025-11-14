9ª edição do Insurance & Innovation Talks, do Grupo Bradesco Seguros, explora tendências globais em inovação

Em parceria com a EY, evento terá como tema “Além do que eu vejo: revelando hoje as tendências que desenham o futuro” – O Grupo Bradesco Seguros promove no dia 27 de novembro, das 14h às 16h30 a 9ª edição do Insurance & Innovation Talks. Com o tema “Além do que eu vejo: revelando hoje as tendências que desenham o futuro”, o evento reunirá executivos da seguradora e da EY para discutir os principais insights e aprendizados dos grandes eventos de inovação do mercado: Web Summit Lisboa e ITC Vegas. O encontro será realizado em formato híbrido, com vagas presenciais limitadas, no EY – wavespace, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas aqui.

“Os grandes eventos internacionais de inovação nos mostram que o futuro já está em construção. O Insurance & Innovation Talks é o nosso espaço para traduzir esses aprendizados em iniciativas concretas, reafirmando nosso compromisso com a evolução do setor”, afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

Programação

14h | Abertura: Boas-Vindas Bradesco Seguros & EY, com Giovanna Zambrini, Analista Sênior de Inovação no Grupo Bradesco Seguros, e Telma Luchetta, Sócia da EY em Financial Services Latam

14h30 | Desafios e oportunidades no mercado de seguros, com Marcelo Lustosa, Sócio Especialista em Seguros na EY

15h30 | Tendências e o Futuro dos seguros, com Ricardo Puig, Sócio-Diretor da EY em Financial Services Latam, Rafael Barroso, Superintendente Sênior na Bradesco Vida e Previdência, Ivo Candido, Coordenador de Inovação no Grupo Bradesco Seguros, e Giovanna Zambrini

Serviço

Evento: Insurance & Innovation Talks – 9ª edição

Tema: Além do que eu vejo: revelando hoje as tendências que desenham o futuro

Data: 27 de novembro de 2025

Horário: das 14h às 16h30

Formato: Híbrido (presencial + online)

Local: EY – wavespace)| Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 – Torre Norte, 8º andar – Itaim Bibi, São Paulo

Inscrição gratuita: https://app.sli.do/event/v6VBPbWwYDChAvtpm44HdB/live/polls

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros