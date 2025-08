5ª Maratona da Inovação em Seguros reunirá lideranças e pensadores para discutir o novo sentido do seguro

Evento promovido pelo JRS será realizado em 17 de setembro, em Porto Alegre (RS) – A 5ª Maratona da Inovação em Seguros já tem data confirmada: dia 17 de setembro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre (RS). Promovido pelo JRS, o evento traz como tema central “Mundo Multigeracional: Qual o novo sentido do seguro?”, colocando em pauta os desafios, oportunidades e transformações que surgem diante de um cenário onde convivem diferentes gerações de consumidores e profissionais do setor.

A tradicional palestra de abertura será conduzida por César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros, que participa de todas as edições da Maratona. Na sequência, o publicitário Walter Longo sobe ao palco com o tema “Protagonismo nos Negócios – Como ampliar as chances de sucesso num mundo em transição”, provocando reflexões sobre liderança e inovação.

Os painéis também abordarão discussões como o impacto da longevidade na concepção de produtos e assistências, bem como o valor percebido do seguro entre diferentes gerações, reunindo grandes nomes do mercado para compartilharem cases, aprendizados e visões de futuro. Entre os nomes já confirmados também estão Alfredo Lalia Neto (CEO da Sompo), Arthur Gubert (comunicador e empreendedor), Marcelo Wais (Vice-presidente da Gente Seguradora), Leonardo Neustadt (Diretor da Icatu), Fernando Zingano (Presidente da Cabergs), André Thozeski (Presidente do Sincor-RS), Eder Oliveira e Danielle Wilk (Sócios da Atuária Brasil), Alexandre Federman (CEO do Grupo Exalt), Marcio Fritsch (Diretor da Aplicap), Guilherme Fedrizzi (Diretor Comercial da Fedrizzi Corretora), Guilherme Bonacheski e Paula Segura (ExperMed), e muito mais!

“A Maratona da Inovação em Seguros nasceu como um espaço de conexão, provocação e construção conjunta. Ao longo dos últimos anos, nos tornamos um ponto de encontro essencial para pensar o futuro do setor. Em 2025, essa missão ganha ainda mais força: celebramos os 25 anos do JRS com a certeza de que seguimos inquietos, próximos e comprometidos com a evolução do mercado de seguros”, destaca Júlia Senna Carvalho, CEO do JRS.

Os ingressos já estão à venda pelo Sympla (clique aqui) e são limitados. O evento é voltado a profissionais do setor de seguros, tecnologia, inovação, comunicação, além de estudantes e todos que desejam compreender os rumos de um mercado em constante transformação. A expectativa da organização é reunir 600 participantes em uma experiência imersiva de troca de conhecimento, networking e inspiração.

Serviço

5ª Maratona da Inovação em Seguros, do JRS

Quando: 17 de setembro de 2024 – Das 8h às 18h

Onde: Teatro Unisinos – Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1600, Bairro Boa Vista – Porto Alegre/RS

Ingressos: clique aqui:

https://www.sympla.com.br/evento/5-maratona-da-inovacao-em-seguros/3012885

Mais informações: (51) 98140-0475 | eventos@jrscomunicacao.com.br