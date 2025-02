16º Seminário UNIDAS debaterá o futuro da saúde suplementar com foco em transparência e governança clínica

O evento – um dos maiores do setor – será realizado nos dias 23 e 24 de abril em Brasília e reunirá operadoras de autogestão, gestores da saúde e palestrante renomados – A 16ª edição do Seminário UNIDAS, um dos principais encontros da saúde suplementar no Brasil, acontece em 23 e 24 de abril, em Brasília. O evento reunirá operadoras de autogestão, gestores da saúde e especialistas do setor, para debater o tema “Transparência e Governança Clínica como pilares para a eficiência na Saúde Suplementar”.

“O Seminário UNIDAS será uma grande oportunidade para debatermos soluções inovadoras e compartilharmos experiências de sucesso no setor, olhando para os desafios para aprimorar a gestão e a qualidade assistencial’, destaca Mário Jorge, presidente da UNIDAS.

A programação do evento contará com palestrantes renomados e painéis que, entre os temas, debaterão: modelos de governança clínica que melhoram o desfecho dos pacientes e a eficiência econômica; o DNA colaborativo como diferencial estratégico no desenvolvimento de práticas transparentes; como a gestão interna de recursos e a autonomia contribuem para a eficiência operacional e a qualidade assistencial e, perspectivas futuras e tendências para autogestões em um cenário de transformação digital e mudanças regulatórias.

O Seminário é uma referência em networking para o setor, além de disponibilizar para os participantes a oportunidade de conhecer os serviços das empresas que patrocinam e apoiam o evento.

Programação sujeita a alterações

16º Seminário UNIDAS

Quando: 23 e 24 de abril

Onde: CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil

St. de Clubes Esportivos Sul – Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50

Asa Sul, Brasília – DF

Programação: 16º Seminário UNIDAS

Inscrições: 16º Seminário UNIDAS em Brasília – Sympla

Sobre Seminário UNIDAS

O Seminário UNIDAS é um evento anual que reúne especialistas, gestores e representantes do setor de saúde suplementar para debater desafios, inovações e tendências da autogestão em saúde. Promovido pela UNIDAS, o encontro busca fomentar o intercâmbio de conhecimento e a construção de soluções sustentáveis para a melhoria da assistência aos beneficiários das operadoras autogeridas.

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4,5 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.