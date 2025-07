123Seguro marca presença no Insurtech Brasil com debate sobre novos canais e modelos digitais de distribuição

Referência como uma das maiores plataformas digitais de seguros da América Latina, a marca é patrocinadora do Insurtech Brasil 2025, principal evento de tecnologia e inovação do setor, que acontece no dia 3 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo. A empresa também marca presença na programação oficial com uma apresentação de Marcelo Biasoli, Country Manager da organização no Brasil.

A apresentação abordará as principais tendências e insights da nova economia dos seguros, com reflexões sobre como empresas de diferentes segmentos, como telecomunicações, mobilidade e varejo, estão incorporando seguros às suas plataformas, com modelos mais acessíveis, automatizados e conectados ao dia a dia dos consumidores.

“Estamos vivendo um momento em que o seguro pode fazer parte de qualquer jornada de consumo. Com tecnologia e parceiros estratégicos, conseguimos integrar o produto ao que as pessoas já usam, sem atrito e com muito mais aderência. Esse é o modelo que estamos desenvolvendo junto aos nossos parceiros na América Latina”, afirma Biasoli.

A presença no evento chega em um momento importante: o Banco Central deve regulamentar ainda este ano o modelo de Banking as a Service (BaaS), o que pode abrir novas portas para a distribuição de seguros dentro de plataformas digitais. A 123Seguro acompanha esse movimento de perto, com operação em quatro países e mais de 50 parcerias corporativas ativas. No Brasil, a empresa já impactou mais de 100 mil pessoas com sua experiência integrada.

Sobre a 123Seguro

Fundada em 2010, é a Insurtech com maior presença na América Latina. É a plataforma de seguros online mais robusta para os setores bancário, fintech e varejo, com operações B2B e B2C na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Foi escolhida como uma das mais inovadoras pela CB Insight e é um caso de estudo da Universidade de Columbia. Mais informações no site.

Foto: Marcelo Biasoli, Country Manager da organização no Brasil.