Evento Venda Seguro ao vivo em Gramado é adiado para abril de 2025

Em razão da tragédia climática no Rio Grande Sul, os organizadores decidiram transferir a data do evento, que seria realizado em outubro, para abril do próximo ano. A comissão organizadora do Venda Seguro ao vivo em Gramado, primeiro e único evento sobre seguros de Responsabilidade Civil com foco nos corretores de seguros, comunica o adiamento do encontro para 2025, nos dias 3 e 4 de abril. Pesou na decisão o anúncio recente da concessionária Fraport de que o aeroporto de Porto Alegre, que foi afetado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul, será reaberto somente em dezembro.

“Como o aeroporto é o principal ponto de chegada para os palestrantes e muitos de nossos participantes, decidimos, após cuidadosa consideração, adiar o evento. Estamos empenhados em proporcionar a melhor experiência possível para todos”, diz Thabata Najdek, titular da plataforma Venda Segura, organizadora do evento.

A escolha do mês de abril para a realização do Venda Seguro ao vivo em Gramado não foi por acaso. Segundo Thabata Najdek, trata-se de uma decisão estratégica, cuidadosamente pensada, já que nessa época do ano, de baixa temporada, os preços das passagens aéreas costumam ser mais acessíveis.

Além disso, Gramado estará decorada para a Páscoa, tornando a experiência mais encantadora. “Com suas belas paisagens naturais e arquitetura charmosa, a cidade se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores e sensações no outono, uma época especialmente bela, com as cores das folhas tornando o cenário ainda mais deslumbrante”, diz.

Em relação à programação do evento, não haverá mudanças. O Venda Seguro ao vivo em Gramado contará com a participação de um time de especialistas em vendas para proporcionar aos corretores de seguros conhecimento prático, técnicas, insights e estratégias para aperfeiçoar a abordagem de venda e alcançar os melhores resultados.

Os organizadores desejam que o querido Rio Grande do Sul se recupere o mais rápido possível dessa tragédia e contam com a presença de todos no Venda Seguro ao vivo em Gramado, em abril de 2025.