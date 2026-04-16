Encontro do CVG-RJ destaca impacto da longevidade

Especialista destacou desafios e oportunidades para o mercado de seguros – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) promoveu um encontro com palestra do especialista Leonardo Lerer, nesta quarta, 15 de abril, em sua sede no Centro do Rio, reunindo corretores de seguros para uma manhã de insights estratégicos e geração de negócios. O evento foi em parceria com a Invest Prime e a MAG Seguros.

Durante sua palestra, Lerer, especialista em proteção financeira, membro há 18 anos do MDRT (Million Dollar Round Table) associação global para profissionais de seguros de vida e serviços financeiros, e sócio head de seguros de vida da Invest Prime, destacou os impactos diretos das mudanças demográficas no Brasil e as oportunidades que se abrem para o setor.

Também estiveram presentes ao evento pela Invest Prime, Ygor Tostes, sócio fundador e diretor comercial e Marcos Vinicius, sócio e diretor de relacionamento da empresa. E pela MAG Seguros, Felipe Etur superintendente comercial e Henrique Azevedo, gerente comercial da seguradora.

Longevidade – O especialista citou a diminuição da taxa de natalidade somada ao aumento da sobrevida da população que está acelerando o envelhecimento da sociedade brasileira, sobrecarregando a saúde pública e aumentando a pressão sobre a previdência. Também chamou atenção para a redução no número de contribuintes em relação aos aposentados. “Hoje temos de cinco a seis pessoas ativas para cada aposentado, mas a previsão é que, em 20 anos, esse número caia para dois. Isso amplia significativamente a pressão fiscal e o impacto nas contas públicas”, explicou.

Oportunidades – Segundo Lerer, isso reforça o papel estratégico dos corretores de seguros. “O corretor passa a ter uma grande oportunidade na oferta de planos de saúde, seguros de vida voltados ao aumento das despesas do dia a dia, soluções de planejamento sucessório, previdência privada e serviços como home care, que ajudam a reduzir a pressão financeira sobre as famílias”, destacou.

Tendências – A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, enfatizou a relevância do tema para o setor. “A longevidade é uma das principais pautas da atualidade e exige preparo dos profissionais. Discutir esse cenário é fundamental para antecipar tendências, gerar oportunidades e fortalecer o papel consultivo do corretor”, afirmou.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros

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Da esquerda para a direita: Wellington Costa, diretor adjunto do CVG-RJ; Felipe Etur – superintendente comercial da MAG Seguros; Leonardo Lerer, palestrante e sócio head de seguros de Vida da Invest Prime; Ygor Tostes, sócio fundador da Invest Prime e diretor comercial; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Marcos Vinicius, sócio e diretor de relacionamento da Invest Prime e Henrique Azevedo, gerente comercial da MAG Seguros- Foto: Divulgação