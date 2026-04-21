Empresas reforçam papel estratégico do RH diante do avanço da crise de saúde mental no trabalho

Momentos simbólicos e iniciativas internas ganham força como oportunidade para promover bem-estar, engajamento e reconexão nas organizações – Tradicionalmente associadas à renovação, esperança e recomeços, datas e marcos simbólicos vêm sendo ressignificados dentro do ambiente corporativo. Mais do que ações pontuais, como brindes ou campanhas internas, esses momentos se consolidam como oportunidades estratégicas para áreas de Recursos Humanos fortalecerem vínculos, promoverem bem-estar e revisitarem a cultura organizacional — especialmente em um cenário marcado pelo avanço dos problemas de saúde mental no trabalho.

Segundo informações do Ministério da Previdência Social, o país registrou mais de 4,1 milhões de afastamentos do trabalho por incapacidade temporária em 2025. O número é o maior em cinco anos e representa um aumento de 17,1% em relação a 2024. Entre as principais causas estão ansiedade, depressão e estresse, fatores diretamente ligados à rotina profissional e às condições do ambiente corporativo.

O cenário reforça a urgência de iniciativas estruturadas dentro das empresas — e é nesse contexto que marcos simbólicos ao longo do ano ganham relevância. Esses momentos convidam à pausa, à reflexão e ao recomeço, valores que podem ser traduzidos em práticas concretas de gestão de pessoas.

Para a SGF Global, consultoria especializada em soluções de força de trabalho e gestão de talentos, o momento é propício para transformar significado em ação e fortalecer a cultura organizacional a partir de iniciativas mais humanas.

Heliana Silva, Country Manager da SGF Global no Brasil

“Mais do que uma celebração pontual, esses momentos podem ser marcos de reconexão dentro das empresas. São oportunidades de olhar para as pessoas com mais atenção, reforçar vínculos e criar um ambiente onde o colaborador se sinta, de fato, valorizado e parte do todo”, afirma Heliana Silva, Country Manager da SGF Global no Brasil.

Em um ambiente corporativo cada vez mais acelerado, essas iniciativas também se conectam diretamente à chamada Gestão da Felicidade — abordagem que coloca o bem-estar emocional no centro das estratégias empresariais. Nesse sentido, o RH assume um papel essencial ao estimular práticas que favoreçam o pertencimento, a escuta ativa e a segurança emocional.

“A gestão da felicidade não está ligada a grandes investimentos, mas à consistência das relações e à coerência entre discurso e prática. Quando a empresa promove um ambiente seguro, estimula o pertencimento e valoriza as pessoas, os resultados aparecem de forma natural”, complementa Heliana.

Esses momentos também abrem espaço para reflexões relevantes dentro das organizações, como a necessidade de resgatar a confiança, fortalecer o espírito de colaboração e reforçar o alinhamento com o propósito. Ao incentivar esse movimento, o RH contribui para revitalizar o clima organizacional e consolidar relações mais sólidas, que sustentam o desempenho das empresas ao longo do tempo.

Sobre a SGF Global

A SGF Global é uma empresa especializada em soluções de recrutamento, terceirização e gestão de talentos, com 33 anos de história e presença em mais de 35 países. Reconhecida internacionalmente por sua excelência, a multinacional consolidou-se como sinônimo de qualidade, integridade e confiabilidade no setor de staffing. Atuando no Brasil desde 2009, a companhia tem se destacado pela gestão estratégica em recrutamento, alocação de profissionais e mobilidade global de talentos, entregando resultados que consistentemente superam as expectativas de seus clientes e atendem às mais rigorosas normas e regulamentações globais.

Foto: Heliana Silva, Country Manager da SGF Global no Brasil