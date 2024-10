Em expansão acelerada, Azos abre nova praça em Bauru

Com mais de 90 corretores parceiros na região, insurtech busca oferecer segurança e proteção para mais de 1,5 milhão de habitantes – A Azos, insurtech especializada em soluções de seguro de vida, segue em seu projeto de expansão e chega à região de Bauru. O evento de inauguração aconteceu na última semana, no Bar Aero Clube Bauru, com a apresentação do gerente comercial Alessandro Koch de Souza. Corretores da categoria bronze, já atuantes na região e premiados pelo programa Azos+, também marcaram presença na cerimônia, que contou ainda com uma premiação na categoria prata para um corretor parceiro local, entregue pela gerente comercial Tamara Simões.

A expansão para a região de Bauru é parte da estratégia da Azos de estar cada vez mais próxima dos corretores parceiros e segurados, oferecendo atendimento presencial especializado. Com mais de 90 corretores cadastrados na região, sendo 70 deles atuantes diretamente em Bauru, a cidade e suas 48 vizinhas, que juntas somam cerca de 1,5 milhão de habitantes, tornam-se um polo estratégico para a insurtech. Para se ter uma ideia, cerca de 40% dos corretores da companhia estão no estado de São Paulo.

Novo Gerente Comercial da região de Bauru, Alessandro possui mais de 10 anos de experiência no mercado de seguros e destacou sua expectativa com a expansão. “Me juntei à Azos porque a cultura da empresa é muito positiva. Quero compartilhar meu conhecimento e ajudar os corretores a alcançarem seus objetivos, sempre com o foco de proteger o maior número de pessoas possível. Estou animado e pronto para fazer a diferença nessa nova fase”, comenta.

A chegada da empresa na região acontece em um momento positivo. De acordo com um estudo da Conhecer Seguros, utilizando dados da SUSEP, cerca de 60% das cidades brasileiras ainda não possuem corretores, e um terço das cidades de São Paulo (125) não conta com corretores ativos.

“A expansão para Bauru faz parte da nossa missão de proteger cada vez mais famílias brasileiras, além de fortalecer nossa presença no Estado de São Paulo. Acreditamos que a proximidade com os corretores é fundamental para o sucesso da operação. E, eventos como o de Bauru não apenas celebram parcerias, mas também criam um ambiente colaborativo que estimula o crescimento mútuo.” Comenta Mateus Nicolau, Diretor Comercial da Azos.

Com um foco constante em inovação e no relacionamento com os corretores, a companhia é considerada uma referência no atendimento à crescente demanda por soluções de seguro de vida na região. A insurtech já abriu atendimentos presenciais no Vale do Paraíba, Campinas e Baixada Santista, reforçando sua presença também fora da capital. A chegada a Bauru representa um novo marco nessa estratégia de crescimento.

“Acreditamos que o seguro de vida deve ser acessível e descomplicado. Nossa expansão para Bauru reforça essa visão, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de proteger suas famílias com o apoio de corretores locais comprometidos e capacitados,” conclui Mateus Nicolau.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$ 3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 7 mil corretores parceiros, mais de R$ 30 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.