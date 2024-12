Em encontro com corretores, Allianz Seguros destaca lançamentos de 2025

Companhia fez um balanço do último ano e antecipou as ações previstas em diversas linhas de atuação – A Allianz Seguros promoveu, no dia 12 de dezembro, uma live com corretores para anunciar suas principais ações para o ano de 2025. O evento foi conduzido por Eduard Folch, presidente da seguradora; e Nelson Veiga, diretor executivo Comercial. Também contou com a participação dos demais membros do Comitê Executivo da companhia: David Beatham (Automóvel e Massificados); Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos); Renato Roperto (Sinistros) e Rosely Boer (Operações e TI).

Eduard iniciou o encontro agradecendo aos corretores pela parceria estabelecida ao longo de 2024. “Foi um ano em que estivemos mais perto, de fato. Trocamos ideias e ouvimos o que é relevante para vocês”, disse. Segundo ele, essa proximidade não só contribuirá para que a Allianz encerre o ano com um crescimento acima do mercado como deve se manter em 2025. “Vamos continuar com o nosso propósito de ser uma seguradora referência.”

Os corretores também acompanharam uma breve retrospectiva dos projetos desenvolvidos pela Allianz nos últimos 12 meses. Entre as principais realizações estão as melhorias no pagamento via cartão de crédito, as condições especiais de remuneração, a mudança nas regras de aceitação do seguro de Automóvel e o lançamento da Oferta Personalizada no Vida Individual, além do lançamento da Allianz Commercial – marca que visa atender ao mercado corporativo, abrangendo riscos de diversas complexidades. No período, a companhia também impactou mais de 9 mil corretores em mais de 40 sessões dos treinamentos +Capaz, promovidos de Norte a Sul do país.

Recentemente, no mês de novembro, a Allianz alcançou um marco importante ao completar 120 anos de atuação no Brasil. Foi em 2024 que a Allianz também deu início a um processo de transformação cultural focado em quatro pilares: aceleração, crescimento sustentável, foco no cliente e excelência operacional. “Estamos em um novo momento e, com isso, nossos parceiros perceberão uma Allianz com entregas mais ágeis, decisões totalmente focadas no corretor e no cliente e ainda mais próxima e mais flexível para atender às demandas do mercado”, reforçou Nelson Veiga.

Novidades para 2025

Algumas ações para o próximo ano foram antecipadas. Em Automóvel, as mudanças preveem novas opções de franquia, carro reserva e planos de vidros, além do aprimoramento do sistema de cotação. Os seguros Auto e Residência devem ganhar, ainda, uma oferta personalizada. Na carteira Empresarial, haverá melhorias relacionadas à inspeção, cotação e política de aceitação. Já o seguro Agro passará a aceitar novos tipos de culturas e ampliará a sua oferta territorial. Soluções totalmente digitais serão anunciadas nas Linhas Corporativas. O seguro de Vida, que apresentou diversas novidades em 2024, contará com novas opções de coberturas e assistências nas versões Individual e Coletiva, além de novos produtos na modalidade Global. Também está prevista a expansão do Sinistro Digital para os produtos Massificados.

A campanha “Bora Pro Show”, que este ano contabilizou 150 mil clientes cadastrados para vivenciar experiências exclusivas em grandes shows no Allianz Parque, também deve continuar em 2025; assim como o Alliadoz, principal programa de relacionamento da seguradora, que seguirá com as segmentações “Topázio”, “Esmeralda”, “Private” e “Diamante”, oferecendo prêmios diferentes por categoria. As premiações contemplam, ainda, viagens para Londres, Edimburgo e a um destino paradisíaco no Brasil – todas com acompanhante. “Em breve, nosso time Comercial estará nas ruas para apresentar as regras da campanha e traçar as melhores estratégias de venda para que você seja um dos corretores premiados no Alliadoz”, finalizou Nelson.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

