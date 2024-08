Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE é homenageado pelo Sindseg-PR/MS

Ney Dias recebeu o primeiro exemplar do livro comemorativo do centenário do Sindicato e placa com mensagem de reconhecimento – O Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, foi homenageado pelo Sindseg-PR/MS na última terça-feira, 06 de agosto, durante um dos eventos de comemoração aos 100 anos do Sindicato. Na ocasião, realizada em Ponta Grossa (PR), aconteceu o lançamento do livro “Legado Assegurado” na cidade e a exposição “Seguro Através do Tempo”. A obra conta a História política e econômica do Paraná e mostra como o seguro foi e é importante para o desenvolvimento econômico do estado. Ney Dias foi presenteado com o exemplar de número um da publicação.

“Sinto-me honrado em receber o primeiro exemplar publicado. Como um admirador da história, me encanta ver um material tão completo e uma pesquisa de tamanha qualidade”, ressaltou o executivo ao receber o presente. Além do livro, Ney Dias recebeu uma placa com uma mensagem de reconhecimento por seu conhecimento histórico e sua contribuição para o mercado segurador brasileiro.

O presidente do Sindseg-PR/MS Altevir Prado, também Superintendente Sênior da Bradesco Seguros, agradeceu em nome da entidade a presença do executivo nas comemorações de seu centenário fazendo em seguida a leitura da placa: “O Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul, Sindseg PR/MS, agradece sua participação nas comemorações do centenário e reconhece seu elevado conhecimento histórico e sua contribuição para o mercado segurador brasileiro. Por esta razão sentimo-nos honrados em entregar-lhe simbolicamente o primeiro exemplar do nosso livro alusivo a história do Paraná, do seguro e do Sindseg PR/MS”.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.

Foto: Da esquerda para a direita: Altevir Prado, presidente do Sindseg-PR/MS e Superintendente Sênior da Bradesco Seguros, Ney Dias, Diretor-Presidente da Bradesco Auto/RE, e Miguel Fernando, professor e autor do livro “Legado Assegurado” | Foto: Sindseg-PR/MS